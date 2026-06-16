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Πάπας Λέων: Ας ελπίσουμε ο πόλεμος στο Ιράν να τελείωσε πραγματικά

Ευχόμενος την εξάλειψη των πυρηνικών όπλων, επισήμανε ότι το καλό των λαών πρέπει να αποτελεί σαφή προτεραιότητα

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Πάπας σε δημόσια εμφάνιση

Ο πάπας Λέων, απάντησε απόψε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, σχετικά με τις τελευταίες, θετικές εξελίξεις, οι οποίες αναμένεται να οδηγήσουν στην επίσημη τελετή υπογραφής του μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στο Ιράν και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Ας ελπίσουμε ο πόλεμος να τελείωσε πραγματικά. Υπάρχει τουλάχιστον αυτό το μνημόνιο μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο φαίνεται ότι θα υπογραφεί επίσημα την Παρασκευή, έστω και αν αρκετά σημεία πρέπει ακόμη να διευθετηθούν», τόνισε ο ποντίφικας.

«Πρέπει πάντα να ακολουθούμε την οδό του διαλόγου και της διαπραγμάτευσης. Ελπίζουμε να φτάσουμε, όντως, σε μια λύση», πρόσθεσε ο Λέων. Ευχήθηκε, επίσης, να μπορέσουν να γίνουν παρελθόν τα πυρηνικά όπλα και το καλό των λαών να αποτελέσει σαφή προτεραιότητα.

«Η επιδίωξη της ειρήνης πρέπει να συνοδεύεται από μια συγκεκριμένη δέσμευση για δικαιοσύνη, ανάπτυξη και αλληλεγγύη μεταξύ των λαών», δήλωσε ο πάπας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Βατικανό ΗΠΑ Ιράν διπλωματία εξωτερική πολιτική
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