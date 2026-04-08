Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) αποστέλλει την ομάδα διαπραγμάτευσης για το Ιράν, με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, στο Πακιστάν, δήλωσε από τον Λευκό Οίκο η εκπρόσωπος Τύπου Κάρολαϊν Λέβιτ, προσθέτοντας ότι ο πρώτος γύρος συνομιλιών θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, αποτελούν επίσης μέλη της ομάδας, δήλωσε η Λέβιτ στους δημοσιογράφους.

Η Λέβιτ ανέφερε ότι ο Βανς έχει διαδραματίσει σημαντικό και καίριο ρόλο στο θέμα του Ιράν από την αρχή, ενώ πρόσθεσε ότι έχουν πραγματοποιηθεί συνομιλίες μεταξύ των κορυφαίων επιπέδων της κυβέρνησης των ΗΠΑ και της Κίνας.

Επανέλαβε δηλώσεις του Τραμπ ότι το ΝΑΤΟ «δοκιμάστηκε και απέτυχε» κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, ενόψει της συνάντησής του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στον Λευκό Οίκο.

Για το Ιράν, τόνισε δεν μπορεί πλέον να διανέμει όπλα στις ομάδες των πληρεξουσίων του στη Μέση Ανατολή, μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου.

Ανέφερε επίσης ότι το Ιράν πρότεινε ένα πιο λογικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αφού αρχικά είχε καταθέσει μια πρόταση που οι Ηνωμένες Πολιτείες έκριναν απαράδεκτη, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι θα παραδώσει τα αποθέματά του σε εμπλουτισμένο ουράνιο.

Για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανέφερε ότι επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Τραμπ το βράδυ της Τρίτης, και εξέφρασέ την υποστήριξή του στην προσέγγιση του προέδρου των ΗΠΑ απέναντι στο Ιράν.

Για το Στενό του Ορμούζ, είπε πως παρατηρήθηκε αυξημένη κίνηση την Τετάρτη, ενώ τόνισε ότι ο Τραμπ επιθυμεί να το δει να ανοίγει για τα πετρελαιοφόρα και την υπόλοιπη κυκλοφορία χωρίς κανέναν περιορισμό, συμπεριλαμβανομένων των διοδίων.

