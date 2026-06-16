Έντονα επεισόδια ξέσπασαν μετά τον αγώνα του Ιράν με τη Νέα Ζηλανδία στο Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς Ιρανοί διαδηλωτές υπέρ του Σάχη και υποστηρικτές του σημερινού καθεστώτος συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

🚨🇮🇷 Conflict between Iranians after the match against New Zealand! 😳 pic.twitter.com/DMTuYaA7JT June 16, 2026

Δεν είναι σαφές πώς ξεκίνησε ο καβγάς, όμως βίντεο δείχνει αρκετούς άνδρες να ανταλλάσσουν γροθιές στις εξέδρες του Σταδίου SoFi, το οποίο για τις ανάγκες του Παγκοσμίου Κυπέλλου αναφέρεται ως "Los Angeles Stadium".

Ένας άνδρας με μπλε μπλούζα φαίνεται να ανταλλάσσει χτυπήματα με έναν άλλο άνδρα, τον οποίο τελικά ρίχνει στο έδαφος. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα συμπλοκής, οι υπεύθυνοι ασφαλείας παρενέβησαν και έδωσαν τέλος στο επεισόδιο.

Ένας από τους εμπλεκόμενους φαινόταν να φορά λευκή μπλούζα με την προεπαναστατική σημαία του Ιράν.

«Είναι παντού και ντρεπόμαστε πολύ γι’ αυτούς», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας.

Το Ιράν αναδείχθηκε ισόπαλο 2-2 με τη Νέα Ζηλανδία στο Λος Άντζελες τη Δευτέρα. Η ιρανική ομάδα αποχώρησε γρήγορα από τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τον αγώνα, καταγγέλλοντας ότι αντιμετωπίστηκε με «καταπιεστικό» τρόπο.

Ο επιθετικός του Ολυμπιακού, Μεχντί Ταρεμί, υποστήριξε ότι η εθνική ομάδα του Ιράν υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει άμεσα τις ΗΠΑ μετά το παιχνίδι.

«Για εμάς όλα μοιάζουν με καταστροφή. Πρέπει να φύγουμε από το Λος Άντζελες αμέσως και αυτό δεν είναι καλό για εμάς. Δεν είναι καλό ούτε για το ποδόσφαιρο, γιατί σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο πρέπει να προετοιμάζεσαι σωστά για τον επόμενο αγώνα. Υπάρχει ήδη πολύ άγχος για τους παίκτες, το τεχνικό επιτελείο και όλους τους υπόλοιπους. Δεν έχουμε την απαραίτητη υποστήριξη και πιστεύω ότι η FIFA πρέπει να μας βοηθήσει περισσότερο», δήλωσε ο Ταρεμί.

Πηγή: skai.gr

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