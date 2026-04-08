Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι τρεις βασικές ρήτρες από το σχέδιο των δέκα σημείων παραβιάστηκαν ήδη, πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων.

Συγκεκριμένα, ανέφερε την παραβίαση της εκεχειρίας στον Λίβανο, την είσοδο «παρείσακτου» μη επανδρωμένου αεροσκάφους στον ιρανικό εναέριο χώρο και την άρνηση του δικαιώματος του Ιράν στον εμπλουτισμό ουρανίου.

Υπό αυτές τις συνθήκες, τόνισε, μια διμερής εκεχειρία, ή η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων, δεν έχει λογική.

Πηγή: skai.gr

