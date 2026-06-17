Ένα ουκρανικό μαχητικό αεροσκάφος Su-24 συνετρίβη σήμερα στη δυτική Ουκρανία, παρασύροντας στον θάνατο τους δύο πιλότους, σύμφωνα με ανακοίνωση της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Το μαχητικό συνετρίβη στην περιφέρεια Χμελνίτσκι, η οποία απέχει περίπου 160 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Μολδαβία.

Τα αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται, αναφέρει η ανακοίνωση.

NEW: A Ukrainian military aircraft, reportedly a MiG-29 fighter jet, crashed in Ukraine's Khmelnytskyi region.



Details about the cause and the pilot's status have not yet been confirmed. pic.twitter.com/ZzxzDl4D00 — Clash Report (@clashreport) June 16, 2026

Πηγή: skai.gr

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