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Ουκρανικό μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη στην περιφέρεια Χμελνίτσκι, παρασύροντας στον θάνατο τους δύο πιλότους - Δείτε βίντεο

Το μαχητικό συνετρίβη στην περιφέρεια Χμελνίτσκι, 160 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Μολδαβία - Τα αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται

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Ουκρανία

Ένα ουκρανικό μαχητικό αεροσκάφος Su-24 συνετρίβη σήμερα στη δυτική Ουκρανία, παρασύροντας στον θάνατο τους δύο πιλότους, σύμφωνα με ανακοίνωση της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Το μαχητικό συνετρίβη στην περιφέρεια Χμελνίτσκι, η οποία απέχει περίπου 160 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Μολδαβία.

Τα αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται, αναφέρει η ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Αεροσκάφος Συντριβή αεροσκάφους Ουκρανία
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