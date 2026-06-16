Βρετανικό ΥΠΑΜ: Το ρωσικό πολεμικό έριξε προειδοποιητικές βολές για να αποτρέψει πιθανή σύγκρουση

Το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας σε ενημέρωση σχετικά με το περιστατικό που σημειώθηκε την Τρίτη στη Μάγχη μεταξύ ενός γιοτ με βρετανική σημαία και ενός ρωσικού πολεμικού πλοίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο βρετανικός στρατός εκτιμά ότι το ρωσικό πλοίο Admiral Grigorovich προσπαθούσε να δείξει στα υπόλοιπα σκάφη της περιοχής ότι παρασυρόταν χωρίς να κινείται με τη δική του πρόωση, αντί να εκτελεί ελιγμούς με τις μηχανές του.

Αυτό ενδέχεται να οδήγησε το ρωσικό πλήρωμα να θεωρήσει ότι το πλοίο βρισκόταν σε πιο ευάλωτη θέση, με αποτέλεσμα να ρίξει προειδοποιητικές βολές.

Οι βρετανικές αρχές εκτιμούν ότι οι προειδοποιητικές βολές ήταν μεμονωμένες βολές από ελαφρύ οπλισμό και όχι πυρά από αυτόματα όπλα.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας δήλωσε:

«Έπειτα από προσπάθειες επικοινωνίας με βρετανικό σκάφος στη Μάγχη, το Grigorovich έριξε προειδοποιητικές βολές.

Οι βολές αυτές δεν στόχευαν το σκάφος και αποτελούσαν προσπάθεια αποτροπής πιθανής σύγκρουσης.

Εκτιμούμε ότι πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό και δεν συνδέεται με την αναχαίτιση του Smyrtos από το Ηνωμένο Βασίλειο το Σαββατοκύριακο.

Το HMS Mersey παρακολουθεί το ρωσικό πλοίο και έχει παρασχεθεί υποστήριξη στο πλήρωμα του ιστιοπλοϊκού.»



Πηγή: skai.gr

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