Τα αποτελέσματα στην πρώτη αγωνιστική του Μουντιάλ 2026 που διεξάγεται σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό:
1ος Όμιλος
11/6 Μέξικο Σίτι Μεξικό - Νότια Αφρική 2-0
12/6 Γουαδαλαχάρα Νότια Κορέα - Τσεχία 2-1
Βαθμολογία Τερμ. Β.
Μεξικό 2-0 3
Νότια Κορέα 2-1 3
Νότια Αφρική 0-2 0
Τσεχία 1-2 0
2ος Όμιλος
12/6 Τορόντο Καναδάς - Βοσνία 1-1
13/6 Σαν Φρανσίσκο Κατάρ - Ελβετία 1-1
Βαθμολογία Τερμ. Β.
Ελβετία 1-1 1
Βοσνία 1-1 1
Καναδάς 1-1 1
Κατάρ 1-1 1
3ος Όμιλος
14/6 Νέα Υόρκη Βραζιλία - Μαρόκο 1-1
14/6 Βοστώνη Αϊτή - Σκωτία 0-1
Βαθμολογία Τερμ. Β.
Σκωτία 1-0 3
Βραζιλία 1-1 1
Μαρόκο 1-1 1
Αϊτή 0-1 0
4ος Όμιλος
13/6 Λος Άντζελες ΗΠΑ - Παραγουάη 4-1
14/6 Βανκούβερ Αυστραλία - Τουρκία 2-0
Βαθμολογία Τερμ. Β.
ΗΠΑ 4-1 3
Αυστραλία 2-0 3
Τουρκία 0-2 0
Παραγουάη 1-4 0
5ος Όμιλος
14/6 Χιούστον Γερμανία - Κουρασάο 7-1
15/6 Φιλαδέλφεια Ακτή Ελεφαντοστού-Ισημερινός 1-0
Βαθμολογία Τερμ. Β.
Γερμανία 7-1 3
Ακτή Ελεφαντοστού 1-0 3
Κουρασάο 1-7 0
Ισημερινός 0-1 0
6ος Όμιλος
14/6 Ντάλας Ολλανδία - Ιαπωνία 2-2
15/6 Μοντερέι Σουηδία - Τυνησία 5-1
Βαθμολογία Τερμ. Β.
Σουηδία 5-1 3
Ολλανδία 2-2 1
Ιαπωνία 2-2 1
Τυνησία 1-5 0
7ος Όμιλος
15/6 Σιάτλ Βέλγιο - Αίγυπτος 1-1
16/6 Λος Άντζελες Ιράν - Νέα Ζηλανδία 2-2
Βαθμολογία Τερμ. Β.
Ιράν 2-2 1
Νέα Ζηλανδία 2-2 1
Αίγυπτος 1-1 1
Βέλγιο 1-1 1
8ος Όμιλος
15/6 Ατλάντα Ισπανία - Πράσινο Ακρωτήρι 0-0
16/6 Μαιάμι Σαουδική Αραβία - Ουρουγουάη 1-1
Βαθμολογία Τερμ. Β.
Ουρουγουάη 1-1 1
Σαουδική Αραβία 1-1 1
Ισπανία 0-0 1
Πράσινο Ακρωτήρι 0-0 1
9ος Όμιλος
16/6 Νέα Υόρκη Γαλλία - Σενεγάλη 3-1
17/6 Βοστώνη Ιράκ - Νορβηγία 01:00
Βαθμολογία Τερμ. Β.
Γαλλία 3-1 3
Σενεγάλη 1-3 0
Νορβηγία --- -
Ιράκ --- -
10ος Όμιλος
17/6 Κάνσας Αργεντινή - Αλγερία 04:00
17/6 Σαν Φράνσισκο Αυστρία - Ιορδανία 07:00
11ος Όμιλος
17/6 Χιούστον Πορτογαλία - Κονγκό 20:00
18/6 Μέξικο Σίτι Ουζμπεκιστάν - Κολομβία 05:00
12ος Όμιλος
17/6 Ντάλας Αγγλία - Κροατία 23:00
18/6 Τορόντο Γκάνα - Παναμάς 02:00
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