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Τα αποτελέσματα στην πρώτη αγωνιστική του Μουντιάλ 2026

Δείτε όλα τα αποτελέσματα στην πρώτη αγωνιστική του Μουντιάλ 2026 που διεξάγεται σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, τη βαθμολογία και τα γκολ

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Μουντιάλ

Τα αποτελέσματα στην πρώτη αγωνιστική του Μουντιάλ 2026 που διεξάγεται σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό:

1ος Όμιλος

11/6 Μέξικο Σίτι Μεξικό - Νότια Αφρική 2-0

12/6 Γουαδαλαχάρα Νότια Κορέα - Τσεχία 2-1

Βαθμολογία  Τερμ. Β.

Μεξικό   2-0 3

Νότια Κορέα   2-1 3

Νότια Αφρική   0-2 0

Τσεχία   1-2 0

2ος Όμιλος

12/6 Τορόντο Καναδάς - Βοσνία 1-1

13/6 Σαν Φρανσίσκο Κατάρ - Ελβετία 1-1

Βαθμολογία  Τερμ. Β.

Ελβετία   1-1 1 

Βοσνία   1-1 1

Καναδάς   1-1 1

Κατάρ    1-1 1 

3ος Όμιλος

14/6 Νέα Υόρκη Βραζιλία - Μαρόκο 1-1

14/6 Βοστώνη Αϊτή - Σκωτία 0-1

Βαθμολογία   Τερμ. Β.

Σκωτία 1-0 3

Βραζιλία   1-1 1

Μαρόκο 1-1 1

Αϊτή    0-1 0

4ος Όμιλος

13/6 Λος Άντζελες ΗΠΑ - Παραγουάη 4-1

14/6 Βανκούβερ Αυστραλία - Τουρκία 2-0

Βαθμολογία  Τερμ. Β.

ΗΠΑ    4-1 3

Αυστραλία   2-0 3

Τουρκία  0-2 0

Παραγουάη    1-4 0

5ος Όμιλος

14/6 Χιούστον Γερμανία - Κουρασάο  7-1 

15/6 Φιλαδέλφεια Ακτή Ελεφαντοστού-Ισημερινός 1-0

Βαθμολογία  Τερμ.  Β.

Γερμανία   7-1 3

Ακτή Ελεφαντοστού 1-0 3

Κουρασάο   1-7 0

Ισημερινός  0-1  0

6ος Όμιλος

14/6 Ντάλας Ολλανδία - Ιαπωνία 2-2

15/6 Μοντερέι Σουηδία - Τυνησία 5-1

Βαθμολογία  Τερμ.  Β.

Σουηδία 5-1 3

Ολλανδία    2-2 1

Ιαπωνία 2-2 1

Τυνησία  1-5  0

7ος Όμιλος

15/6 Σιάτλ Βέλγιο - Αίγυπτος 1-1

16/6 Λος Άντζελες Ιράν - Νέα Ζηλανδία 2-2

Βαθμολογία  Τερμ.  Β.

Ιράν 2-2 1

Νέα Ζηλανδία 2-2 1

Αίγυπτος 1-1 1

Βέλγιο 1-1 1

8ος Όμιλος

15/6 Ατλάντα Ισπανία - Πράσινο Ακρωτήρι 0-0

16/6 Μαιάμι Σαουδική Αραβία - Ουρουγουάη 1-1

Βαθμολογία  Τερμ.  Β.

Ουρουγουάη 1-1 1

Σαουδική Αραβία 1-1 1 

Ισπανία 0-0 1

Πράσινο Ακρωτήρι 0-0 1

9ος Όμιλος

16/6 Νέα Υόρκη Γαλλία - Σενεγάλη  3-1

17/6 Βοστώνη Ιράκ - Νορβηγία 01:00

Βαθμολογία  Τερμ.  Β.

Γαλλία 3-1 3

Σενεγάλη 1-3 0

Νορβηγία --- -

Ιράκ --- -

10ος Όμιλος

17/6 Κάνσας Αργεντινή - Αλγερία 04:00

17/6 Σαν Φράνσισκο Αυστρία - Ιορδανία 07:00

11ος Όμιλος

17/6 Χιούστον Πορτογαλία - Κονγκό 20:00

18/6 Μέξικο Σίτι Ουζμπεκιστάν - Κολομβία 05:00

12ος Όμιλος

17/6 Ντάλας Αγγλία - Κροατία 23:00

18/6 Τορόντο Γκάνα - Παναμάς 02:00

Πηγή: skai.gr

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TAGS: αποτελέσματα Μουντιάλ 2026
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