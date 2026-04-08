Στο εδώλιο η γυναίκα που συνδέεται με τον θάνατο του Matthew Perry

Η αποκαλούμενη και ως «Βασίλισσα της Κεταμίνης» αναμένεται να καταδικαστεί σήμερα, Τετάρτη, για την διακίνηση ναρκωτικών που οδήγησε στον θάνατο του ηθοποιού Matthew Perry.

Η 42χρονη Jasveen Sangha παραδέχθηκε, στο πλαίσιο συμφωνίας με τις αρχές, ότι συνεργάστηκε με άλλον διακινητή για να προμηθεύσει τον πρωταγωνιστή των «Friends» με δεκάδες φιαλίδια κεταμίνης, μεταξύ των οποίων και τη δόση που προκάλεσε τη μοιραία θανατηφόρα χρήση τον Οκτώβριο του 2023.

Η Sangha έχει δηλώσει ένοχη για πέντε αδικήματα: διατήρηση χώρου διακίνησης ναρκωτικών, τρεις κατηγορίες διαίνηση κεταμίνης και μία κατηγορία διακίνησης κεταμίνης που οδήγησε σε θάνατο ή σοβαρή σωματική βλάβη.

Είναι αντιμέτωπη με ποινή φυλάκισης έως και 65 ετών.

Πρόκειται να εμφανιστεί ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στο Λος Άντζελες.

Οι εισαγγελείς ζητούν να της επιβληθεί ποινή 15 ετών, κάνοντας λόγο για «ψυχρή αναλγησία και περιφρόνηση για την ανθρώπινη ζωή». Υποστηρίζουν επίσης ότι δεν έχει δείξει ουσιαστική μεταμέλεια, επικαλούμενοι καταγεγραμμένες συνομιλίες της μέσα από τη φυλακή, όπου φέρεται να συζητούσε για κατοχύρωση εμπορικών σημάτων και δικαιωμάτων βιβλίου σχετικά με την υπόθεση.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η Sangha διατηρούσε από το 2019 δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών υψηλής κλίμακας από την κατοικία της στο North Hollywood, όπου αποθήκευε, συσκεύαζε και διένειμε κεταμίνη και μεθαμφεταμίνη. Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι συνέχισε να πουλά ναρκωτικά ακόμη και αφού είχε ενημερωθεί ότι η κεταμίνη που είχε διαθέσει συνδεόταν με δύο θανάτους: του Perry και του Cody McLaury, ο οποίος πέθανε λίγες ώρες αφότου του πούλησε τέσσερα φιαλίδια κεταμίνης το 2019.

«Δεν την ένοιαζε και συνέχισε να πουλά», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι εισαγγελείς στα έγγραφα της υπόθεσης.

Από την πλευρά της, η υπεράσπιση ζητά να ληφθεί υπόψη ο χρόνος που έχει ήδη εκτίσει, καθώς η Sangha βρίσκεται στη φυλακή από τον Αύγουστο του 2024. Οι δικηγόροι της υποστηρίζουν ότι έχει διέκοψε τη χρήση ουσιών, συμμετέχει ενεργά σε προγράμματα απεξάρτησης και έχει ισχυρή στήριξη από την οικογένεια και την κοινότητά της.

Ωστόσο, οι εισαγγελείς εκτιμούν ότι η στάση της εξακολουθεί να δείχνει έλλειψη μεταμέλειας. Σε μία από τις καταγεγραμμένες συνομιλίες της, την ημέρα των Χριστουγέννων του 2024, φέρεται να είπε ότι «το σχέδιο για το εμπορικό σήμα προχωρά», όταν συζητούσε για πιθανή αξιοποίηση της υπόθεσης σε βιβλίο. Κατά τους εισαγγελείς, ακόμη και αν η δήλωση έγινε ως αστείο, δείχνει ότι αντιμετωπίζει την υπόθεση ως πιθανή μελλοντική πηγή εσόδων.

Η μητριά του Perry, Debbie Perry, ζήτησε από το δικαστήριο να επιβάλει τη μέγιστη δυνατή ποινή. Σε γραπτή της δήλωση χαρακτήρισε τον πόνο που προκάλεσε η Sangha «μη αναστρέψιμο» και έγραψε: «Παρακαλώ δώστε σε αυτή την άκαρδη γυναίκα τη μέγιστη ποινή φυλάκισης, ώστε να μην μπορέσει να βλάψει άλλες οικογένειες όπως τη δική μας».

Εκτός από τη Sangha, ακόμη τέσσερα άτομα έχουν δηλώσει ένοχα για την υπόθεση: ο διακινητής Erik Fleming, ο προσωπικός βοηθός του Perry, Kenneth Iwamasa, και οι γιατροί Mark Chavez και Salvador Plasencia.

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, η Sangha και ο Fleming πούλησαν στον Perry 51 φιαλίδια κεταμίνης, τα οποία δόθηκαν στον Iwamasa. Ο βοηθός φέρεται να έκανε επανειλημμένα ενέσεις στον ηθοποιό με την κεταμίνη που είχε προμηθεύσει η Sangha και, στις 28 Οκτωβρίου 2023, του χορήγησε τουλάχιστον τρεις δόσεις, οι οποίες προκάλεσαν τον θάνατό του.

Πηγή: skai.gr

