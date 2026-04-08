Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα συζητήσει το ενδεχόμενο αποχώρησης από το ΝΑΤΟ κατά τη συνάντησή του με τον γενικό γραμματέα της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, αργότερα την Τετάρτη, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, η Λέβιτ δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ «υποβλήθηκε σε δοκιμασία και απέτυχε» κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με το Ιράν.

Όταν ρωτήθηκε για το αν οι ΗΠΑ θα εξετάσουν το ενδεχόμενο αποχώρησης από το ΝΑΤΟ, η Λέβιτ απάντησε: «Είναι ένα θέμα που έχει συζητήσει ο πρόεδρος, και πιστεύω ότι είναι κάτι που ο πρόεδρος θα συζητήσει σε λίγες ώρες» με τον Ρούτε.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να τιμωρήσει ορισμένες χώρες του ΝΑΤΟ λόγω της έλλειψης στήριξης στον πόλεμο κατά του Ιράν. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το αμερικανικό σχέδιο προβλέπει τη μετακίνηση στρατευμάτων από χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ που θεωρούνται μη υποστηρικτικές στην πολεμική προσπάθεια κατά του Ιράν και την ανάπτυξή τους σε χώρες που έχουν κρατήσει μια πιο υποστηρικτική στάση. Το αμερικανικό σχέδιο θα μπορούσε επίσης να περιλαμβάνει το κλείσιμο μιας αμερικανικής βάσης σε τουλάχιστον μία ευρωπαϊκή χώρα, πιθανώς στην Ισπανία ή τη Γερμανία

Σημειώνεται ότι ο Ρούτε βρίσκεται στις ΗΠΑ για να προσπαθήσει να κατευνάσει την οργή του Τραμπ, ο οποίος είναι εξοργισμένος επειδή οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ αρνήθηκαν να τον βοηθήσουν στην προστασία εμπορικών πλοίων στο Στενό του Ορμούζ ή να επιτρέψουν στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν πολλές από τις βάσεις τους για να επιτεθούν στο Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ο Τραμπ επανέφερε επίσης το παράπονό του ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ δεν του παραχώρησαν τη Γροιλανδία.

«Είναι πολύ λυπηρό το γεγονός ότι το ΝΑΤΟ γύρισε την πλάτη στον αμερικανικό λαό τις τελευταίες έξι εβδομάδες, ενώ είναι ο αμερικανικός λαός που χρηματοδοτεί την άμυνά του», είπε η Λέβιτ.

Πηγή: skai.gr

