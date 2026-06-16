Golden Spike: Άνετη επικράτηση για τον Εμμανουήλ Καραλή με 5,82μ.

Ο Εμμανουήλ Καραλής συνέχισε το σερί των καλών του εμφανίσεων, αυτή τη φορά στην Οστράβα, επικρατώντας στο επί κοντώ με 5,82 μ., σε έναν αγώνα όπου δεν είχε την πίεση του ανταγωνισμού, η οποία πάντα τον ωθεί να ανεβαίνει υψηλότερα.

Ο αθλητής των Μάρτσιν Στσεπάνσκι και Χάρη Καραλή ξεκίνησε τον αγώνα του με επιτυχημένο άλμα στα 5,62 μ. και, αφού πέρασε και τα 5,82 μ., δοκίμασε στη συνέχεια στα 6,00 μ., ύψος που δεν κατάφερε να υπερβεί στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Τη δεύτερη θέση κατέλαβε ο Μπατίστ Τιερί με άλμα στα 5,62 μ.

Ο «χάλκινος» ολυμπιονίκης του Παρισιού θα δώσει τον επόμενο αγώνα του στο Diamond League της Ντόχα την Παρασκευή (19/6), διοργάνωση που είχε αρχικά αναβληθεί λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στην περιοχή.

Τον πρώτο του αγώνα στη σειρά Diamond League θα πραγματοποιήσει την Παρασκευή (19/6) και ο πρωταθλητής του τριπλούν, Νίκος Ανδρικόπουλος.

Στο Bronze μίτινγκ Johvi Esthonia – Bronze πήρε μέρος ο σφαιροβόλος Ιάσων Μαχαίρας. Με καλύτερη βολή στα 18.38 ήταν 8ος, ενώ είχε ακόμα δύο έγκυρες βολές στα 17.95 και 18.11.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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