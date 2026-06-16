Σουηδία: Η Εκκλησία ερευνά για διαφθορά την κληρικό σύζυγο του πρωθυπουργού

Η Λουθηρανική Εκκλησία της Σουηδίας ανακοίνωσε σήμερα ότι ξεκίνησε έρευνα σε βάρος της συζύγου του συντηρητικού πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστερσον, η οποία έχει χειροτονηθεί κληρικός, αφού πληροφορίες που γράφτηκαν στον Τύπο σχετικά με τον ρόλο της στο ίδρυμα που διευθύνει εγείρουν ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας.

Μετά τις καταγγελίες που έγιναν στην επισκοπή στην οποία υπάγεται η Μπιργκίτα Εντ, ξεκίνησε έρευνα αναφορικά με το κατά πόσο είναι ικανή να ασκεί τα ιερατικά καθήκοντά της. Η Εκκλησία δεν διευκρίνισε το περιεχόμενο των καταγγελιών.

Η Μπιργκίτα Εντ, η οποία φορά το χαρακτηριστικό ιερατικό κολλάρο στις δημόσιες εμφανίσεις της, στο πλευρό του συζύγου της, πρόσφατα τράβηξε την προσοχή των μέσων ενημέρωσης, αφού η εφημερίδα Aftonbladet δημοσίευσε μια σειρά ρεπορτάζ για το ίδρυμά της, το Falloknastiftelsen.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, το ίδρυμα στρατολογούσε εθελοντές για να συγκεντρώσουν πόρους και να ανακαινίσει την έδρα του, σε αντάλλαγμα για ένα «καλό δίκτυο» και συναθροίσεις στην επίσημη κατοικία του πρωθυπουργού. Η Μπιργκίτα Εντ φέρεται επίσης να χρησιμοποίησε τις σχέσεις της στους κόλπους της Εκκλησίας για να λάβει δωρεές και δωρεάν υπηρεσίες, όπως τεχνική υποστήριξη για τους υπολογιστές του ιδρύματός της.

Στην ανακοίνωσή της η Εκκλησία υπογραμμίζει ότι αυτού του είδους οι έρευνες συνήθως διαρκούν «πολλούς μήνες» και ότι στο τέλος ανακοινώνεται η απόφαση. Η έρευνα μπορεί να μην οδηγήσει στην επιβολή πειθαρχικών μέτρων ή να κριθεί αναγκαίο να επιβληθεί κάποια κύρωση στη σύζυγο του πρωθυπουργού: είτε μια γραπτή επίπληξη, είτε μια περίοδος αναστολής της άσκησης των καθηκόντων της είτε να της απαγορευτεί να ασκεί στο εξής τα ιερατικά καθήκοντά της.

Η Λουθηρανική Εκκλησία της Σουηδίας, που αριθμεί 5,4 εκατομμύρια πιστούς σε σύνολο 10,6 εκατ. κατοίκων, έχει διαχωριστεί επισήμως από το κράτος από το 2000.

Η Σουηδία ετοιμάζεται για τις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου και σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις η αριστερή αντιπολίτευση προηγείται της δεξιάς κυβέρνησης του Κρίστερσον, ο οποίος στηρίζεται από το ακροδεξιό κόμμα Δημοκράτες της Σουηδίας.

Πηγή: skai.gr

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