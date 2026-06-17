Έδωσε τη λύση στη Γαλλία και ισοφάρισε δύο ιστορικά ρεκόρ των «τρικολόρ» ο Εμπαπέ

Ο Κιλιάν Εμπαπέ έδωσε τη λύση και ξεμπλόκαρε την προβληματική Γαλλία στην πρεμιέρα της στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Βόρειας Αμερικής!

Ο σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης εκμεταλλεύτηκε τη μαγική κάθετη πάσα του Ολίσε και με πανέμορφο τελείωμα έγραψε το 1-0 επί της Σενεγάλης στο 66ο λεπτό!

Ένα τέρμα που περνά στην ιστορία της χώρας, αφού ο 27χρονος στράικερ έπιασε τον Ολιβιέ Ζιρού στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ όλων των εποχών της Γαλλίας με 57 τέρματα, ενώ, την ίδια ώρα, ισοφάρισε το ρεκόρ του Ζιστ Φοντέν με 13 τέρματα Γάλλου σε Μουντιάλ!

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