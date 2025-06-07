Όταν ο Ίλον Μασκ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την πολιτική, οι επενδυτές ήλπιζαν ότι αυτό θα σήμαινε ότι θα ενέτεινε τη συμμετοχή του στις πολλές τεχνολογικές εταιρείες που διευθύνει.

Αλλά αντί ο Μασκ να επικεντρώσει το ενδιαφέρον του στην ενίσχυση της τύχης της Tesla και των άλλων επιχειρήσεών του, τώρα απειλείται με μποϊκοτάζ από έναν από τους κύριους πελάτες του - την ομοσπονδιακή κυβέρνηση του Τραμπ.

Οι μετοχές της Tesla κατέγραψαν πτώση 14% την Πέμπτη μετά την κόντρα που ξέσπασε με τον αμερικανό πρόεδρο. Την Παρασκευή σημείωσαν μικρή ανάκαμψη όμως ακόμα κι έτσι, για τους επενδυτές και τους αναλυτές που, επί μήνες, είχαν καταστήσει σαφές ότι ήθελαν ο Μασκ να αφήσει το τηλέφωνό του και να επιστρέψει στην εργασία του, η κατάσταση απέχει πολύ από το να είναι ιδανική.

«Έχουν μείνει πολύ πίσω»

Κάποιοι υποστηρίζουν ότι τα προβλήματα για τις επιχειρήσεις του Μασκ είναι πολύ βαθύτερα από αυτή τη διαμάχη - και τον αμφιλεγόμενο ρόλο του στην κυβέρνηση Τραμπ.

Για την βετεράνο δημοσιογράφο τεχνολογίας Κάρα Σουίσερ, αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την Tesla.

«Η Tesla τελείωσε», δήλωσε στο BBC στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής για τα Μέσα Ενημέρωσης του Σαν Φρανσίσκο στις αρχές αυτής της εβδομάδας.

«Ήταν μια εξαιρετική εταιρεία αυτοκινήτων. Μπορούσε να ανταγωνιστεί στον χώρο των αυτόνομων ταξί, αλλά είναι πολύ πίσω.»

Η Tesla προσπαθεί εδώ και καιρό να προλάβει την ανταγωνίστρια Waymo, η οποία ανήκει στην Alphabet, μητρική της Google, της οποίας τα ταξί χωρίς οδηγό κυκλοφορούν στους δρόμους του Σαν Φρανσίσκο εδώ και χρόνια - και τώρα λειτουργούν σε αρκετές ακόμη πόλεις.

Αυτόν τον μήνα, ο Μασκ υποτίθεται ότι θα επέβλεπε την κυκλοφορία μιας παρτίδας αυτόνομων ρομποτικών ταξί από την Tesla στο Ώστιν του Τέξας. Την περασμένη εβδομάδα, δημοσίευσε στον X ότι δοκιμάζει το Model Y χωρίς οδηγούς. Αλλά με την προσοχή του στραμμένη στην κόντρα του με τον Τραμπ, οι πιθανότητες επιτυχίας του έργου φαίνεται να είναι μικρές.

Και υπάρχει και κάτι άλλο που πρέπει να ληφθεί υπόψη: το ίδιο το κίνητρο του Μασκ.

Η συζήτηση στη Silicon Valley τελευταία επικεντρώνεται λιγότερο στο αν ο Μασκ μπορεί να ανατρέψει τα πράγματα και περισσότερο στο αν καν τον νοιάζει.

Η κατάρρευση της Tesla

Ένα ιδιαίτερο πρόβλημα για τον Μασκ είναι ότι, προτού φαινομενικά δημιουργήσει έναν εχθρό στο πρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ, είχε ήδη έναν στην εκστρατεία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης εναντίον της αυτοκινητοβιομηχανίας του.

Διαμαρτυρίες, με την ονομασία #TeslaTakedown, πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα κάθε Σαββατοκύριακο από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του ο Τραμπ.

Τον Απρίλιο, η Tesla ανακοίνωσε πτώση 20% στις πωλήσεις αυτοκινήτων για τους πρώτους τρεις μήνες του έτους. Τα κέρδη μειώθηκαν κατά περισσότερο από 70% και η τιμή της μετοχής μειώθηκε μαζί της.

Μια άλλη πτυχή της αυτοκρατορίας του Μασκ που έχει προκαλέσει την οργή των επικριτών του που είναι το X, η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που κάποτε ήταν γνωστή ως Twitter.

«Αγόρασε το Twitter για να έχει επιρροή και να μπορεί - με μια κίνηση - να φτάσει σε εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους», είπε η Τζόαν Ντόνοβαν, μια εξέχουσα ερευνήτρια παραπληροφόρησης που συνδιοργάνωσε τις διαμαρτυρίες #TeslaTakedown στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η προσωπική μάρκα

Όμως θα μπορούσε η έντονη διαμάχη του Μασκ με τον Τραμπ να τον βοηθήσει να αποκατασταθεί στα μάτια ανθρώπων που στράφηκαν εναντίον του λόγω της προηγούμενης εγγύτητάς του με τον πρόεδρο;

Ο Πάτρικ Μούρχεντ, επικεφαλής αναλυτής της Moor Insights & Strategy, πιστεύει ότι θα μπορούσε. «Είμαστε μια πολύ επιεικής χώρα», λέει ο Μούρχεντ σε τηλεφωνική συνέντευξη.

«Αυτά τα πράγματα χρειάζονται χρόνο», παραδέχεται, αλλά «δεν είναι πρωτοφανή».

Έξοδος χώρου

Το πρόβλημα για τον Μασκ είναι το μέλλον του ίδιου και των εταιρειών του δεν έχει να κάνει μόνο με το τι κάνει ο ίδιος - αλλά και με το τι αποφασίζει ο Τραμπ.

Και ενώ ο Τραμπ χρειαζόταν τον Μασκ στο παρελθόν, όχι μόνο για να βοηθήσει στη χρηματοδότηση της προεδρικής του εκστρατείας, δεν είναι τόσο σαφές ότι τον χρειάζεται τώρα.

Ο Νόα Σμιθ, συγγραφέας του Noahpinion Substack, δήλωσε ότι η εξαιρετικά επικερδής εισβολή του Τραμπ στα κρυπτονομίσματα μπορεί να τον απελευθέρωσε από το να εξαρτάται από τον Μασκ για να εκτελέσει τη θέλησή του.

«Υποθέτω ότι αυτό έγινε για να γλιτώσει από τα χέρια του Ίλον», είπε ο Σμιθ.

Ένα από το πιο απειλητικό σχόλιο του Τραμπ ήταν όταν πρότεινε την περικοπή των κυβερνητικών συμβάσεων του Μασκ, οι οποίες έχουν εκτιμώμενη αξία 38 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ένα σημαντικό μέρος αυτής της προειδοποίησης πηγαίνει στην εταιρεία πυραύλων SpaceX του Μασκ - κάτι που φαινομενικά απειλεί το μέλλον της.

Ωστόσο, η προειδοποίηση του Τραμπ μπορεί να είναι λίγο πιο κούφια από ό,τι φαίνεται. Αυτό συμβαίνει επειδή το διαστημόπλοιο Dragon της SpaceX μεταφέρει ανθρώπους και φορτίο στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό όπου βρίσκονται αυτήν τη στιγμή τρεις αστροναύτες της NASA.

Καταδεικνύει ότι η SpaceX έχει εδραιωθεί τόσο πολύ στον αμερικανικό διαστημικό και εθνικό μηχανισμό ασφαλείας, που η απειλή του Τραμπ θα μπορούσε να είναι δύσκολο να υλοποιηθεί.

Αλλά, αν υπάρχουν όρια σε αυτά που μπορεί να κάνει ο Τραμπ, το ίδιο ισχύει και για τον Μασκ. Στη μέση της διαμάχης του με τον Τραμπ, απείλησε να παροπλίσει το Dragon - αλλά δεν άργησε να το πάρει πίσω.

Είναι σαφές ότι η φιλία του Μασκ και του Τραμπ έχει τελειώσει αλλά δεν είναι τόσο σίγουρο ότι έχει τελειώσει και η εξάρτησή τους ο ένας από τον άλλον.

