Πέντε στελέχη της ακροδεξιάς οργάνωσης Proud Boys, που είχαν καταδικαστεί για την εισβολή στο Καπιτώλιο το 2021 αλλά έλαβαν χάρη από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, κατέθεσαν αγωγή κατά της αμερικανικής κυβέρνησης ζητώντας αποζημίωση ύψους 100 εκατ. δολαρίων.

Στην προσφυγή τους, την οποία κατέθεσαν χθες Παρασκευή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Φλόριντα, τα μέλη της Proud Boys ισχυρίζονται ότι έγιναν στόχος «πολιτικά υποκινούμενης δίωξης», η οποία είχε στόχο να τιμωρηθούν οι υποστηρικτές του Τραμπ.

Five members of the Proud Boys who were convicted in connection with the January 6th Capitol riot are now suing the government for $100 million in punitive damages. https://t.co/KF7ElnbI1q — The New York Sun (@NewYorkSun) June 7, 2025

Σύμφωνα με τους ενάγοντες, η κυβέρνηση Μπάιντεν και οι εισαγγελείς αρμόδιοι για τη διερεύνηση της υπόθεσης «χρησιμοποίησαν με αθέμιτο και καταχρηστικό τρόπο το αμερικανικό δικαστικό σύστημα και το Σύνταγμα για να τιμωρήσουν και να καταστείλουν τους πολιτικούς συμμάχους» του Τραμπ.

Στις 6 Ιανουαρίου 2021 εκατοντάδες υποστηρικτές του Ρεπουμπλικάνου, πιστεύοντας τους ισχυρισμούς του περί νοθείας στις προεδρικές εκλογές του 2020, εισέβαλαν στο Καπιτώλιο για να εμποδίσουν την επικύρωση της νίκης του Τζο Μπάιντεν.

Περισσότεροι από 140 αστυνομικοί τραυματίστηκαν στα βίαια επεισόδια που ακολούθησαν και περίπου 1.600 άνθρωποι συνελήφθησαν και τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες. Από αυτούς καταδικάστηκαν περισσότεροι από 1.270.

Οι πέντε ενάγοντες είχαν καταδικαστεί για συνωμοσία και συμμετοχή στις ταραχές. Ο Τραμπ, ήδη από την πρώτη ημέρα της δεύτερης θητείας του στην αμερικανική προεδρία, τους έδωσε χάρη ή μείωσε τις ποινές τους.

«Αυτοί οι άνθρωποι καταστράφηκαν», είχε δηλώσει ο Ρεπουμπλικάνος αφού υπέγραψε την απονομή χάρης. «Αυτό που έκαναν σε αυτούς τους ανθρώπους είναι εξωφρενικό. Σπάνια έχει γίνει κάτι αντίστοιχο στην ιστορία της χώρας μας».

Ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει την επίθεση στο Καπιτώλιο «ημέρα αγάπης». Μεταξύ των εναγόντων είναι ο Ενρίκε Τάριο που είχε καταδικαστεί σε 22 χρόνια κάθειρξη, η μεγαλύτερη ποινή που έχει επιβληθεί για την υπόθεση αυτή.

Τον προηγούμενο μήνα η κυβέρνηση Τραμπ αποφάσισε να καταβάλλει σχεδόν 5 εκατ. δολάρια ως αποζημίωση στην οικογένεια μιας γυναίκας που σκοτώθηκε από τα πυρά αστυνομικού στη διάρκεια της εισβολής στο Καπιτώλιο.

Η υπόθεση αυτή θα έφτανε στο δικαστήριο, αλλά, μετά τη νίκη του Τραμπ στις εκλογές, το υπουργείο Δικαιοσύνης αποφάσισε να καταλήξει σε συμβιβασμό με την οικογένεια της γυναίκας.

Πηγή: skai.gr

