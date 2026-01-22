Λύγισε ο Τσιτσιπάς και αποκλείστηκε από τον Μάχατς

Το πάλεψε αλλά δεν τα κατάφερε… Ο Στέφανος Τσιτσιπάς γνώρισε την ήττα 3-1 σετ από τον Τόμας Μάχατς και έτσι η παρουσία του στο Αυστραλιανό Όπεν σταμάτησε στον δεύτερο γύρο.

Ο Τσέχος επικράτησε με 6-4, 3-6, 7-6(5), 7-6(5), εκμεταλλευόμενος καλύτερα τις κρίσιμες στιγμές, ιδιαίτερα στα δύο tie-break που έκριναν το ματς υπέρ του.



Το παιχνίδι είχε διάρκεια που ξεπέρασε τις τρεις ώρες με τον Τσιτσιπά να δείχνει να επηρεάζεται στο τέλος από τη φυσική του κατάσταση μετά από τους τραυματισμούς που είχε.



