Το «τερμάτισε» ο Μασκ μετά το συντριπτικό «80% υπέρ» στο ερώτημα για νέο κόμμα: «Αυτή είναι η μοίρα!»

Ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ, μέχρι πρότινος σύμμαχος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, διεμήνυσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται ένα νέο πολιτικό κόμμα, επικαλούμενος τα αποτελέσματα δημοσκόπησης που διενήργησε ο ίδιος στην πλατφόρμα Χ.

«Οι πολίτες μίλησαν. Χρειάζεται ένα νέο πολιτικό κόμμα στην Αμερική που θα εκπροσωπήσει το 80% των κεντρώων (ψηφοφόρων). Και ακριβώς το 80% συμφωνεί» με αυτήν την ιδέα, «Αυτή είναι η μοίρα!», υπογραμμίζει ο Μασκ σε ανάρτησή του, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης.

The people have spoken. A new political party is needed in America to represent the 80% in the middle!



And exactly 80% of people agree 😂



This is fate. https://t.co/JkeOlG7Kl4 — Elon Musk (@elonmusk) June 6, 2025

Εντυπωσιακή ήταν η συμμετοχή στη δημοσκόπηση του μεγιστάνα της νέας τεχνολογίας. Από τους 5.630.775 χρήστες της πλατφόρμας Χ που συμμετείχαν (από το βράδυ της Πέμπτης), το 80,4% τάχθηκε υπέρ της ιδέας για δημιουργία ενός νέου πολιτικού κόμματος στις ΗΠΑ (και το 19,6% κατά), δηλαδή οχτώ στους δέκα χρήστες του Χ (όχι απαραίτητα όλοι Αμερικανοί) απαντούν όπως προφανώς ήθελε ο ίδιος.

Is it time to create a new political party in America that actually represents the 80% in the middle? — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025

Ο πρόεδρος Τραμπ επανέλαβε πάντως σήμερα πως δεν σκοπεύει να μιλήσει με τον πρώην σύμβουλο του, στον απόηχο της δημόσιας ρήξης μεταξύ των άλλοτε στενών συμμάχων.

