Το «τερμάτισε» ο Μασκ μετά το συντριπτικό «80% υπέρ» στο ερώτημα για νέο κόμμα: «Αυτή είναι η μοίρα!»

«Οι πολίτες μίλησαν. Χρειάζεται ένα νέο πολιτικό κόμμα στην Αμερική που θα εκπροσωπήσει το 80% των κεντρώων», έγραψε ο  δισεκατομμυριούχος

Μασκ

Ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ, μέχρι πρότινος σύμμαχος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, διεμήνυσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται ένα νέο πολιτικό κόμμα, επικαλούμενος τα αποτελέσματα δημοσκόπησης που διενήργησε ο ίδιος στην πλατφόρμα Χ.

«Οι πολίτες μίλησαν. Χρειάζεται ένα νέο πολιτικό κόμμα στην Αμερική που θα εκπροσωπήσει το 80% των κεντρώων (ψηφοφόρων). Και ακριβώς το 80% συμφωνεί» με αυτήν την ιδέα, «Αυτή είναι η μοίρα!», υπογραμμίζει ο Μασκ σε ανάρτησή του, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης.

Εντυπωσιακή ήταν η συμμετοχή στη δημοσκόπηση του μεγιστάνα της νέας τεχνολογίας. Από τους 5.630.775 χρήστες της πλατφόρμας Χ που συμμετείχαν (από το βράδυ της Πέμπτης), το 80,4% τάχθηκε υπέρ της ιδέας για δημιουργία ενός νέου πολιτικού κόμματος στις ΗΠΑ (και το 19,6% κατά), δηλαδή οχτώ στους δέκα χρήστες του Χ (όχι απαραίτητα όλοι Αμερικανοί) απαντούν όπως προφανώς ήθελε ο ίδιος.

Ο πρόεδρος Τραμπ επανέλαβε πάντως σήμερα πως δεν σκοπεύει να μιλήσει με τον πρώην σύμβουλο του, στον απόηχο της δημόσιας ρήξης μεταξύ των άλλοτε στενών συμμάχων.

