ΗΠΑ: Κυρώσεις σε βάρος ιρανικού δικτύου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες Παρασκευή την επιβολή κυρώσεων σε βάρος περισσότερων από 30 φυσικών προσώπων και εταιρειών που κατηγορούνται ότι βοήθησαν το Ιράν να παρακάμψει κυρώσεις και να ξεπλύνει έσοδα δισεκατομμυρίων δολαρίων από την πώληση πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων προκειμένου να χρηματοδοτήσει το πυρηνικό και το πυραυλικό του πρόγραμμα.

Οι κατηγορούμενοι λειτουργούσαν ως «σκιώδες τραπεζικό σύστημα», το οποίο περιελάμβανε εταιρείες-βιτρίνες στο Χονγκ Κονγκ και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αναφέρει η ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών. Επισημαίνει πως στόχος ήταν να παρακαμφθούν οι υφιστάμενες κυρώσεις, να αποκρυφτεί η προέλευση των εσόδων και να διοχετευθούν τα χρήματα σε στρατιωτικά προγράμματα.

Οι νέες κυρώσεις παγώνουν τυχόν περιουσιακά στοιχεία των κατηγορούμενων οντοτήτων στις ΗΠΑ, ενώ απαγορεύουν σε αμερικανούς πολίτες να συναλλάσσονται μαζί τους. Δυσχεραίνουν εξάλλου τη δυνατότητα των υποκείμενων στις κυρώσεις να δραστηριοποιούνται διεθνώς, ιδίως εφόσον οι συναλλαγές αφορούν αμερικανικά δολάρια.

Η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη διεξάγουν διαπραγματεύσεις σχετικά με το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει κατ’ επανάληψη δηλώσει ότι στόχος του είναι να μην επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, αφήνοντας ανοικτό ακόμη και το ενδεχόμενο ανάληψης στρατιωτικής δράσης. Από την πλευρά του, το Ιράν υπερασπίζεται το κυριαρχικό δικαίωμά του να διαθέτει πυρηνικό πρόγραμμα για μη στρατιωτικούς σκοπούς, ιδίως για την παραγωγή ενέργειας.

