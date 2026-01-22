Την εξιχνίαση υπόθεσης αρπαγής, ληστείας και εκβίασης που κατήγγειλε 48χρονος στη Θεσσαλονίκη, ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Ως δράστες ταυτοποιήθηκαν τέσσερα άτομα, 38, 42, 46 και 49 ετών, ενώ εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, που υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό συνέβη τον περασμένο Σεπτέμβριο, έπειτα από επικοινωνία που είχε ο καταγγέλλων με τον 42χρονο, για την ολοκλήρωση αγοραπωλησίας μηχανής.

Κατόπιν προκαθορισμένου ραντεβού με τον 38χρονο στην Νικόπολη, ο τελευταίος οδήγησε τον 48χρονο σε περιοχή του Ευόσμου, όπου κατέφθασαν και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι.

Στη συνέχεια κι αφού ο 49χρονος έδεσε το θύμα με χειροπέδες, τον οδήγησαν σε άλλο σημείο του Ευόσμου, όπου του αφαίρεσαν ένα φορητό υπολογιστή, ένα ρολόι χειρός, προσωπικό του έγγραφο και κινητό τηλέφωνο, απαιτώντας να τους γνωστοποιήσει τους κωδικούς των ηλεκτρονικών τραπεζικών εφαρμογών του.

Μάλιστα, το πρόσωπο που τον έδεσε φέρεται - κατά την ίδια καταγγελία - να πυροβόλησε μία φορά στον αέρα με πιστόλι.

Όταν τελικά ο 48χρονος αφέθηκε ελεύθερος, τα καταγγελλόμενα πρόσωπα απαίτησαν να τους καταβάλει, την ίδια μέρα, 2.000 ευρώ.

