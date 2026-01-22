Ο ιταλικός οίκος μόδας Alberta Ferretti θα παρουσιάσει τη συλλογή του για το Φθινόπωρο/Χειμώνα 2026 κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Ντουμπάι τον Φεβρουάριο.

Θα είναι η πρώτη ολοκληρωμένη επίδειξη του οίκου μόδας στη Μέση Ανατολή.

Η Εβδομάδα Μόδας του Ντουμπάι, που συνιδρύθηκε από την D3, το δημιουργικό οικοσύστημα της Tecom Group PJSC και το Αραβικό Συμούλιο θα πραγματοποιηθεί από την 1η έως τις 6 Φεβρουαρίου.

Μεταξύ άλλων συλλογές θα παρουσιάσουν σχεδιαστές από τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων των Asjad, Mrs.Keepa και Lili Blanc από οίκους με έδρα το Ντουμπάι, της Λιβανέζας σχεδιάστριας Lama Jouni, και της πολυτελούς ετικέτας streetwear BLSSD.

Τις δημιουργίες του θα προβάλλουν επίσης σχεδιαστές από το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, την Ιταλία, την Ινδία, τη Γαλλία και το Βιετνάμ.

Ο οίκος Alberta Ferretti διοργανώνει την επίδειξη μόδας την 1η Φεβρουαρίου, με μια συλλογή που «αντανακλά την εκλεπτυσμένη δεξιοτεχνία και τη συναισθηματική ευαισθησία που καθορίζουν το προσωπικό μου όραμα για τη μάρκα», εξηγεί ο διευθυντής δημιουργικού Lorenzo Serafini.

Ο Μάσιμο Φερέτι, εκτελεστικός πρόεδρος της μητρικής εταιρείας του Alberta Ferretti, Aeffe Group, πρόσθεσε: «Το Ντουμπάι αντιπροσωπεύει ένα εξαιρετικό σταυροδρόμι πολιτισμών, δημιουργικότητας και παγκόσμιων επιχειρήσεων.

Η παρουσίαση της νέας συλλογής Alberta Ferretti στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Ντουμπάι είναι μια στρατηγική ευκαιρία που αντανακλά τη δέσμευσή μας να επεκτείνουμε τη διεθνή παρουσία του brand. Είμαστε περήφανοι που ανοίγουμε αυτή τη σεζόν και συμβάλλουμε σε μια πλατφόρμα που συνεχίζει να διαμορφώνει το μέλλον της μόδας παγκοσμίως».

Πηγή: skai.gr

