«Βεντέτα» Τραμπ-Μασκ: Οι 10 τρόποι που μπορούν να αλληλοεξοντωθούν

Η ρήξη μεταξύ του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο και του προέδρου της ισχυρότερης οικονομίας παγκοσμίως αναμένεται να έχει συνέπειες και για τους δύο.

Ο Ίλον Μασκ, ως επικεφαλής πολλών εταιρειών όπως η Tesla και η SpaceX, και ο Ντόναλντ Τραμπ, που έχει ωφεληθεί προεκλογικά από τη στήριξη του Μασκ για μια δεύτερη θητεία στον Λευκό Οίκο, είχαν μέχρι πρότινος μια αμοιβαία επωφελή σχέση.

Ακολουθούν δέκα πιθανοί τρόποι με τους οποίους Τραμπ και Μασκ μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή ζημιά ο ένας στον άλλον, αν η ρήξη τους γίνει οριστική, σύμφωνα με τον Guardian.

Τι μπορεί να κάνει ο Τραμπ στον Μασκ

Να ακυρώσει κρατικά συμβόλαια που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις του Μασκ

Απαντώντας στην κριτική του Μασκ για το φορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης, ο Τραμπ έγραψε την Πέμπτη στο Truth Social ότι η ακύρωση των κρατικών συμβολαίων του δισεκατομμυριούχου θα ήταν ένας απλός τρόπος για να εξοικονομηθούν πόροι.

«Ο πιο εύκολος τρόπος για να εξοικονομήσουμε χρήματα στον προϋπολογισμό μας, δισεκατομμύρια και δισεκατομμύρια δολάρια, είναι να τερματίσουμε τις κρατικές επιδοτήσεις και τα συμβόλαια του Ίλον. Πάντα με εξέπληττε που ο Μπάιντεν δεν το έκανε!» έγραψε ο Τραμπ.

Το 2024, οι New York Times αποκάλυψαν ότι οι εταιρείες του Ίλον Μασκ, συμπεριλαμβανομένων της Tesla και της SpaceX, έλαβαν υποσχέσεις για χρηματοδοτήσεις ύψους 3 δισ. δολαρίων μέσα σε έναν χρόνο, μέσαω σχεδόν 100 διαφορετικών συμβολαίων με 17 ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

Να ζητήσει έρευνα για τη φερόμενη χρήση ναρκωτικών από τον Μασκ

Οι New York Times και η Wall Street Journal δημοσίευσαν αναφορές για βαριά χρήση ναρκωτικών από τον Μασκ, εγείροντας ερωτήματα για το κατά πόσον πληροί τα πρότυπα της NASA, η οποία απαιτεί από τους εργολάβους της, όπως η SpaceX, να διατηρούν εργατικό δυναμικό που δεν έχει σχέση με ναρκωτικά. Οι Times ανέφεραν πως ο Μασκ φέρεται να είχε λάβει εκ των προτέρων ειδοποίηση για τα τεστ.

Ο Μασκ απάντησε τον προηγούμενο μήνα στο X: «Για να είμαι ξεκάθαρος, ΔΕΝ παίρνω ναρκωτικά!» Έχει πει ότι χρησιμοποιεί κατά καιρούς κεταμίνη με ιατρική συνταγή.

Να αμφισβητήσει το μεταναστευτικό καθεστώς του Μασκ

Ο Στιβ Μπάνον, στενός σύμμαχος του Τραμπ, δήλωσε ότι θα έπρεπε να ερευνηθεί το καθεστώς μετανάστευσης του Μασκ.

«Πρέπει να ξεκινήσει επίσημη έρευνα για το καθεστώς του. Πιστεύω ακράδαντα ότι είναι παράνομος μετανάστης και πρέπει να απελαθεί άμεσα από τη χώρα», είπε για τον Μασκ, ο οποίος γεννήθηκε στη Νότια Αφρική αλλά είναι Αμερικανός πολίτης.

Να αξιοποιήσει την προεδρική εξουσία εναντίον του Μασκ

Όταν εξελέγη ο Τραμπ, οι αναλυτές επεσήμαναν τους πολλούς τρόπους με τους οποίους μια φιλική προς τον Μασκ κυβέρνηση θα μπορούσε να ωφελήσει τα οικονομικά συμφέροντα του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο. Αυτό το ευνοϊκό περιβάλλον, το οποίο περιλαμβάνει την ανάθεση κυβερνητικών συμβάσεων και την καθοδήγηση ομοσπονδιακών υπηρεσιών που διευκολύνουν τις επιχειρήσεις του Μασκ, θα μπορούσε φυσικά να μετατραπεί σε όπλο.

«Όλοι οι ομοσπονδιακοί ρυθμιστές και εισαγγελείς εργάζονται για τον πρόεδρο. Μπορεί να τους πει τι να κάνουν ή τι να μην κάνουν με την απειλή της απόλυσης.», επισημαίνει ο Ρίτσαρντ Πιρς, καθηγητής Νομικής στο Πανεπιστήμιο Τζορτζ Ουάσινγκτον.

Να απομονώσει τον Μασκ από το κίνημα Maga

Ο Τραμπ, ως ηγέτης του κινήματος “Make America Great Again”, έχει τη δύναμη να τον αποβάλει πολιτικά. Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τρόι Νελς απηύθυνε σφοδρή επίθεση στον Μασκ την Πέμπτη: «Έχεις χάσει το μυαλό σου. Φτάνει πια.»

Παρά τις επιθέσεις, ο Μασκ έχει τα μέσα να διατηρήσει επιρροή χάρη στην τεράστια περιουσία του και στην ικανότητά του να χρηματοδοτεί υποψήφιους του Ρεπουμπλικανικού κόμματος.

Τι μπορεί να κάνει ο Μασκ στον Τραμπ

Να στρέψει το X εναντίον του Λευκού Οίκου

Ο Ίλον Μασκ χρησιμοποίησε την πλατφόρμα X — όπου τον ακολουθούν πάνω από 220 εκατ. χρήστες — για να ενισχύσει τη νίκη του Τραμπ στις εκλογές του 2024 και να προβάλει την ατζέντα του κινήματος MAGA.

Θεωρητικά, θα μπορούσε τώρα να αξιοποιήσει την ίδια πλατφόρμα για να επιτεθεί στον Τραμπ με την ίδια συχνότητα που τον υποστήριζε.

Ωστόσο, αυτό εξαρτάται και από την επιρροή του Μασκ στο εκλογικό σώμα των ΗΠΑ . Πέντε στους 10 ενήλικες στις ΗΠΑ δηλώνουν ότι έχουν αρνητική άποψη για τον Μασκ, σύμφωνα με το Pew Research Center. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι επτά στους 10 Ρεπουμπλικάνους ή ενήλικες που τείνουν προς τους Ρεπουμπλικάνους έχουν θετική άποψη, καθώς δεν πρόκειται να επηρεάσει πολλούς Δημοκρατικούς που αντιπαθούν τον Τραμπ.

Να δημιουργήσει νέο πολιτικό φορέα

Ο Μασκ, με περιουσία άνω των 300 δισ. δολαρίων, θα μπορούσε να σταματήσει τη χρηματοδότηση των Ρεπουμπλικανών και να ιδρύσει νέο κόμμα. Ήδη δαπάνησε 250 εκατ. δολάρια για την εκλογή Τραμπ το 2024, αποδεικνύοντας ότι επενδύει πολιτικά.

Την Πέμπτη, ανήρτησε δημοσκόπηση στο X ρωτώντας: «Είναι ώρα να δημιουργηθεί ένα νέο πολιτικό κόμμα στην Αμερική που να εκπροσωπεί το 80% της μεσαίας πλειοψηφίας;». Πάνω από 80% από τα 4,8 εκατομμύρια που απάντησαν είπαν «ναι».

Να δημιουργήσει γεωπολιτικά προβλήματα μέσω των επιχειρήσεών του

Η δορυφορική πλατφόρμα Starlink της SpaceX διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην ουκρανική άμυνα κατά της ρωσικής εισβολής, ενώ η Κίνα αποτελεί βασικό κέντρο παραγωγής και αγορά για την Tesla. Ο Μασκ έχει επίσης πολιτικές επαφές σε όλο τον κόσμο και φωτογραφίζεται τακτικά παρέα με παγκόσμιους ηγέτες. Ωστόσο, οποιαδήποτε ζημιά προκαλέσει ο Μασκ στη διεθνή θέση ή τα συμφέροντα του Τραμπ θα πρέπει να εξισορροπηθεί με τυχόν επιπτώσεις στις δικές του επιχειρήσεις.

Να δημιουργήσει προβλήματα στη NASA

Η NASA διατηρεί στενή συνεργασία με τη SpaceX του Ίλον Μασκ, χρησιμοποιώντας τα διαστημόπλοια Dragon για τη μεταφορά αστροναυτών και φορτίου από και προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

Την Πέμπτη, εν μέσω της έντασης με τον Τραμπ, ο Μασκ απείλησε ότι θα αποσύρει άμεσα το Dragon από την υπηρεσία, προτού κάνει γρήγορα πίσω. Παρ’ όλα αυτά, η SpaceX παραμένει κρίσιμη για τη λειτουργία του ISS και η απειλή αυτή λειτουργεί ως μοχλός πίεσης.

Να προχωρήσει σε αποκαλύψεις για τον Τραμπ

Ο Μασκ υπήρξε για χρόνια εντός του στενού κύκλου του Τραμπ, και δεν διστάζει να επιτίθεται δημόσια μέσω του X σε όσους θεωρεί ότι τον προδίδουν. Αν αποφασίσει να μιλήσει για το παρασκήνιο της σχέσης του με τον Αμερικανό πρόεδρο, είναι πιθανό να προκαλέσει πολιτικό σεισμό.

Βέβαια, το ίδιο ισχύει και αντίστροφα: όσοι από τον κύκλο του Τραμπ είχαν επαφές με τον Μασκ μπορεί να γνωρίζουν εξίσου ευαίσθητες πληροφορίες για τον δισεκατομμυριούχο, του οποίου η προσωπική ζωή συχνά απασχολεί τα ΜΜΕ.



Πηγή: skai.gr

