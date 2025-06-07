Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 17 άλλοι τραυματίστηκαν σε πρωτοφανούς κλίμακας ρωσική επίθεση εναντίον του Χαρκόβου, δήλωσε σήμερα ο Ίχορ Τερεχόβ δήμαρχος της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας.

Η πόλη υπέστη «την πιο ισχυρή επίθεση από την έναρξη του πολέμου», τον Φεβρουάριο του 2022, επεσήμανε ο Τερεχόβ κάνοντας λόγο για «τουλάχιστον 40 εκρήξεις» μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.

«Ο εχθρός εκτόξευσε ταυτόχρονα πυραύλους, drones Shahed και κατευθυνόμενες εναέριες βόμβες», διευκρίνισε ο ίδιος, σημειώνοντας ότι στη ρωσική επίθεση χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 48 drones, δύο πύραυλοι και τέσσερις κατευθυνόμενες βόμβες.

Worst attack on Kharkiv since the full scale war started. Does anyone on this miserable platform still care? #RussiaIsaTerroristState https://t.co/INlhPniQ8a — Natasha B 🇨🇦🇺🇦 (@natasha367b) June 7, 2025

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πρωτοφανούς κλίμακας επίθεση της Ρωσίας εναντίον του Χαρκόβου, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας Ίχορ Τερεχόβ. Δύο ακόμη έχασαν τη ζωή τους στη Χερσώνα, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της ομώνυμης επαρχίας Ολεξάντρ Προκούντιν.

Το Χάρκοβο, μια πόλη με περισσότερους από 1,4 εκατ. κατοίκους πριν τον πόλεμο η πλειονότητα των οποίων είναι ρωσόφωνοι, βρίσκεται λιγότερα από 50 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Ρωσία, στη βορειοανατολική Ουκρανία, και γίνεται συχνά στόχος ρωσικών επιθέσεων.

Την Πέμπτη 18 άνθρωποι – ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά—τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα εναντίον του Χαρκόβου.

Russian suicide drone striking a residential building in Kharkiv last night. https://t.co/QbmI4yzrWk pic.twitter.com/eM4mopXvgH — 南洋辉叔 Uncle Hui (@alexcmhwee) June 7, 2025

Επιπλέον, τη νύκτα της Πέμπτης προς Παρασκευή η Ρωσία εξαπέλυσε μία από τις μαζικότερες επιθέσεις της εναντίον της Ουκρανίας από την αρχή του πολέμου, με 407 drones και 45 πυραύλους, σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό.

Ο απολογισμός της επίθεσης αυτής αυξήθηκε σήμερα σε τουλάχιστον 7 νεκρούς, μετά τον εντοπισμό του πτώματος μίας νεαρής γυναίκας στα ερείπια κτιρίου διαμερισμάτων στην πόλη Λουτσκ, που βρίσκεται κοντά στα πολωνικά σύνορα. Χθες είχε βρεθεί νεκρός ο σύζυγός της. Τριάντα άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη αυτή από τα ρωσικά πλήγματα.

Όπως δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τρία μέλη σωστικών συνεργείων σκοτώθηκαν στο Κίεβο, ενώ δύο ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Τσερνίχιβ, στη νότια Ουκρανία. Συνολικά τουλάχιστον 80 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

«Αυτοί που σκοτώθηκαν στο Κίεβο ήταν διασώστες οι οποίοι έφτασαν στο σημείο έπειτα από ένα πρώτο πλήγμα και δυστυχώς σκοτώθηκαν σε νέο ρωσικό πλήγμα», επεσήμανε ο Ζελένσκι.

No, Mr @realDonaldTrump this is not New York🇺🇸 on 9/11, this is Kharkiv🇺🇦 on 7 June '25#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/UKrsrA9PMe — Irina 🇨🇭🇺🇦🇪🇺 (@jatsenkoirina) June 7, 2025

Από την πλευρά του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέρριψε χθες μέρος του μεριδίου ευθύνης για τη μαζική αυτή ρωσική επίθεση στους Ουκρανούς.

«Έδωσαν στον Πούτιν έναν λόγο να μπει και να τους βομβαρδίσει ανηλεώς χθες το βράδυ», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος, όταν ρωτήθηκε για τον αντίκτυπο που είχε το μπαράζ επιθέσεων με drones που εξαπέλυσε η Ουκρανία εναντίον στρατιωτικών αεροδρομίων στη Ρωσία το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του Πούτιν, Ντμίτρι Πεσκόφ, χαρακτήρισε τον πόλεμο στην Ουκρανία ως «υπαρξιακό» για τη Ρωσία, λέγοντας ότι ήταν «ζήτημα εθνικών μας συμφερόντων, ζήτημα ασφάλειάς μας».

Χθες ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέα σειρά προληπτικών πληγμάτων εναντίον των στρατιωτικών αεροδρομίων στο Ένγκελς και Ντιαγκίλεβο στις ρωσικές περιφέρειες Σαρατόφ και Ριαζάν, όπως και εναντίον τουλάχιστον τριών δεξαμενών καυσίμων.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο δεύτερος γύρος άμεσων ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, αλλά ολοκληρώθηκε χωρίς σημαντική πρόοδο. Οι Ουκρανοί διαπραγματευτές δήλωσαν ότι η Ρωσία απέρριψε μια άνευ όρων κατάπαυση του πυρός - ένα βασικό αίτημα του Κιέβου και των δυτικών συμμάχων του, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ.

🚨BREAKING: More Footage/Photos from Kharkiv after the large Russian drone attack on the city. pic.twitter.com/yPXLAWcQCU — World Source News 24/7 (@Worldsource24) June 7, 2025

Η ρωσική ομάδα δήλωσε ότι είχε προτείνει μια διήμερη ή τριήμερη εκεχειρία «σε ορισμένες περιοχές» της τεράστιας γραμμής του μετώπου, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ φάνηκε να δίνει προθεσμία δύο εβδομάδων στον Πούτιν, απειλώντας να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ αντιδρούν στη Ρωσία αν πίστευε ότι ο Πούτιν εξακολουθούσε να τον «παρασύρει» στις ειρηνευτικές προσπάθειες στην Ουκρανία. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έχει μέχρι στιγμής αντιδράσει στην απειλή αυτή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.