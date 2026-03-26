Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Θα εκτοξευτεί σύντομα, σωστά;»: Μυστηριώδεις αναρτήσεις του Λευκού Οίκου - Η μια κατέβηκε

Εικασίες έχουν προκαλέσει δύο αναρτήσεις του Λευκού Οίκου στα social media - Χακαρίστηκαν οι λογαριασμοί ή υπαινίσσονται κάτι; 

Λευκός Οίκος

Δύο μυστηριώδη βίντεο που αναρτήθηκαν στους επίσημους λογαριασμούς του Λευκού Οίκου στο X και στο Instagram το βράδυ της Τετάρτης κάνουν τον γύρο του διαδικτύου και προκαλούν εικασίες. Μάλιστα, το ένα διαγράφηκε λίγα δευτερόλεπτα αργότερα. 

Το πρώτο βίντεο που αναρτήθηκε φαίνεται πως έχει τραβηχτεί με κινητό τηλέφωνο και η κάμερα είναι στραμμένη στα πόδια μια γυναίκας. Έχει διάρκεια τεσσάρων δευτερολέπτων και μια γυναικεία φωνή ρωτά: «Θα εκτοξευτεί σύντομα, σωστά;». 

Στο δεύτερο βίντεο φαίνεται μια μαύρη οθόνη με «παράσιτα», ενώ ακούγεται ήχος ειδοποίησης κινητού. Σε ένα καρέ διακρίνεται αμερικανική σημαία, ενώ η ανάρτηση συνοδεύεται από emoji κινητού και ήχου.

Οι αναρτήσεις συγκέντρωσαν εκατομμύρια προβολές, με πολλούς χρήστες του διαδικτύου να εικάζουν πως είτε χακαρίστηκαν οι λογαριασμοί του Λευκού Οίκου ή κάποιος αξιωματούχος υπαινίσσεται κάτι με αινιγματικό τρόπο.

Ο Λευκός Οίκος δεν έδωσε κάποια απάντηση και παραμένει ασαφές εάν τα βίντεο αναρτήθηκαν σκόπιμα. 
 

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λευκός Οίκος Instagram
8 0 Bookmark