Δύο μυστηριώδη βίντεο που αναρτήθηκαν στους επίσημους λογαριασμούς του Λευκού Οίκου στο X και στο Instagram το βράδυ της Τετάρτης κάνουν τον γύρο του διαδικτύου και προκαλούν εικασίες. Μάλιστα, το ένα διαγράφηκε λίγα δευτερόλεπτα αργότερα.

Το πρώτο βίντεο που αναρτήθηκε φαίνεται πως έχει τραβηχτεί με κινητό τηλέφωνο και η κάμερα είναι στραμμένη στα πόδια μια γυναίκας. Έχει διάρκεια τεσσάρων δευτερολέπτων και μια γυναικεία φωνή ρωτά: «Θα εκτοξευτεί σύντομα, σωστά;».

Strange video posted earlier by the White House on X, possibly accidentally, in which a female individual, potentially Press Secretary Karoline Leavitt, can be heard saying, “It’s launching soon right?” pic.twitter.com/D3XUhUNxAQ — OSINTdefender (@sentdefender) March 26, 2026

Στο δεύτερο βίντεο φαίνεται μια μαύρη οθόνη με «παράσιτα», ενώ ακούγεται ήχος ειδοποίησης κινητού. Σε ένα καρέ διακρίνεται αμερικανική σημαία, ενώ η ανάρτηση συνοδεύεται από emoji κινητού και ήχου.

Οι αναρτήσεις συγκέντρωσαν εκατομμύρια προβολές, με πολλούς χρήστες του διαδικτύου να εικάζουν πως είτε χακαρίστηκαν οι λογαριασμοί του Λευκού Οίκου ή κάποιος αξιωματούχος υπαινίσσεται κάτι με αινιγματικό τρόπο.

Ο Λευκός Οίκος δεν έδωσε κάποια απάντηση και παραμένει ασαφές εάν τα βίντεο αναρτήθηκαν σκόπιμα.



Πηγή: skai.gr

