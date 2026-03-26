Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) έχει δηλώσει σε συνεργάτες του τις τελευταίες ημέρες ότι θέλει να αποφύγει έναν παρατεταμένο πόλεμο στο Ιράν και ότι ελπίζει να τερματίσει τη σύρραξη τις επόμενες εβδομάδες, αναφέρουν οι Wall Street Journal. Ωστόσο, εξετάζει και το σενάριο της κλιμάκωσης.



Σχεδόν ένα μήνα μετά την έναρξη του πολέμου, ο πρόεδρος έχει ενημερώσει κατ' ιδίαν τους συμβούλους του ότι πιστεύει ότι η σύρραξη βρίσκεται στο τελικό της στάδιο, προτρέποντάς τους να τηρήσουν το χρονοδιάγραμμα τεσσάρων έως έξι εβδομάδων που έχει ορίσει δημόσια, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου σχεδίασαν μια σύνοδο κορυφής για τα μέσα Μαΐου με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζιν Πίνγκ στο Πεκίνο με την προσδοκία ότι ο πόλεμος θα ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη της συνάντησης, ανέφεραν ορισμένα από τα άτομα.



«Το πρόβλημα είναι ότι ο Τραμπ δεν έχει εύκολες επιλογές για τον τερματισμό του πολέμου και οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε αρχικό στάδιο» σχολιάζει η WSJ.



Σε συζητήσεις με εξωτερικούς πολιτικούς συμμάχους, η προσοχή του έχει κατά καιρούς μετατοπιστεί σε άλλα θέματα, συμπεριλαμβανομένων των επερχόμενων ενδιάμεσων εκλογών, καθώς και στην απόφασή του να στείλει πράκτορες της ICE στα αεροδρόμια καθώς και στρατηγικές για την προώθηση νομοθεσίας για την αυστηροποίηση των κανόνων επιλεξιμότητας των ψηφοφόρων μέσω του Κογκρέσου. Ο Τραμπ δήλωσε σε έναν συνεργάτη του ότι ο πόλεμος τον αποσπούσε από τις άλλες προτεραιότητές του, ανέφερε ένα από τα άτομα.



Ο πρόεδρος φέρεται έτοιμος να στραφεί στην επόμενη μεγάλη πρόκληση, είπε ένα άλλο άτομο που μίλησε μαζί του πρόσφατα, αν και ο Τραμπ δεν έχει πει ποια θα μπορούσε να είναι αυτή. Ορισμένοι σύμμαχοι ευελπιστούν ότι μπορεί να στραφεί στην εκδίωξη του κομμουνιστικού καθεστώτος στην Κούβα, ενώ στενοί σύμβουλοι θέλουν να επικεντρωθεί στο πιο πιεστικό ζήτημα που αντιμετωπίζουν οι ψηφοφόροι: τις ανησυχίες για το κόστος ζωής, το οποίο έχει επιδεινωθεί από τον πόλεμο.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ είναι εξαιρετικά επιδέξιος στο να κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα και εργάζεται για την αντιμετώπιση πολλαπλών προκλήσων ταυτόχρονα», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολίν Λέβιτ. «Ο Πρόεδρος επικεντρώνεται στην πλήρη επίτευξη των στρατιωτικών στόχων κατά του τρομοκρατικού ιρανικού καθεστώτος. Η μόνη εστίαση του προέδρου είναι πάντα η νίκη».



Ο Τραμπ αυτή την εβδομάδα έδειξε ανανεωμένο ενδιαφέρον για την επίτευξη διπλωματικής διευθέτησης για τον τερματισμό της σύρραξης, αποσύροντας μια απειλή του Σαββατοκύριακου να χτυπήσει τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας του Ιράν. Οι διαμεσολαβητές στη Μέση Ανατολή έχουν ανταλλάξει αρχικές προτάσεις μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον, και Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι είναι ανοιχτοί σε περαιτέρω συζητήσεις τις επόμενες ημέρες. Ταυτόχρονα, οι ΗΠΑ εντείνουν την πίεση στο Ιράν, αναπτύσσοντας επιπλέον στρατεύματα στη Μέση Ανατολή.



Μια ιδέα που έχει θέσει ο Τραμπ στους συμβούλους του: η εξασφάλιση πρόσβασης των ΗΠΑ σε μέρος του πετρελαίου του Ιράν ως μέρος οποιασδήποτε συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της αμερικανικής κυβέρνησης. Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός σε εξέλιξη για αυτό το αποτέλεσμα.



Οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν το Ιράν «πιο σκληρά από ό,τι έχει χτυπηθεί ποτέ πριν» εάν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης, προειδοποίησε η Λέβιτ μιλώντας στους δημοσιογράφους την Τετάρτη. «Ο Πρόεδρος Τραμπ δεν μπλοφάρει, και είναι έτοιμος να σπείρει όλεθρο».



Ο Τραμπ είναι πρόθυμος να διατάξει την ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων σε ιρανικό έδαφος, αλλά διστάζει να το κάνει, εν μέρει επειδή θα μπορούσε να ανατρέψει τον στόχο του για ταχύτερο τερματισμό της σύγκρουσης. Ανησυχεί ότι ο αριθμός των αμερικανικών στρατευμάτων που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν στην επιχείρηση θα μπορούσε να αυξηθεί εάν ο πόλεμος συνεχιστεί, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι. Μέχρι στιγμής, σχεδόν 300 Αμερικανοί έχουν τραυματιστεί και 13 έχουν σκοτωθεί.



Άτομα κοντά στον πρόεδρο προειδοποίησαν ότι είναι συχνά δύσκολο να προβλεφθούν οι αποφάσεις που μπορεί να λάβει ο Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο, σημειώνοντας ότι καθώς η σύγκρουση εξελίσσεται, αυτός διστάζει παρασκηνιακά μεταξύ της υιοθέτησης της διπλωματίας και της κλιμάκωσης των επιθέσεων. Κάποια άτομα κοντά στον Τραμπ τον παροτρύνουν να ενεργήσει πιο σκληρά, λέγοντας ότι η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν θα μπορούσε να καθορίσει την παρακαταθήκη του.

Ο τερματισμός του πολέμου δεν εξαρτάται μόνο από τον Τραμπ. Οι ΗΠΑ και το Ιράν απέχουν πολύ από την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό των μαχών και η Τεχεράνη μέχρι στιγμής έχει απορρίψει τις απευθείας συνομιλίες με την Ουάσινγκτον. Χωρίς συμφωνία ή μια σταθερή στρατιωτική νίκη, ο Τραμπ είναι πιθανό να αντιμετωπίσει παρατεταμένο αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ, το οποίο θα συνεχίσει να αναταράσσει την παγκόσμια αγορά ενέργειας. Το Ισραήλ, το οποίο θεωρεί υπαρξιακή την ιρανική απειλή, θα μπορούσε να συνεχίσει τις επιχειρήσεις του χωρίς τις ΗΠΑ. Οι χώρες του Κόλπου που έχουν υποστεί εβδομάδες επιθέσεων εξετάζουν τα δικά τους αντίποινα.



Ο Τραμπ έχει δώσει εντολή στον στρατό να διατηρήσει την πίεση στην Τεχεράνη, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο των ΗΠΑ. Το Πεντάγωνο αναπτύσσει χιλιάδες χερσαία στρατεύματα στη Μέση Ανατολή για να δώσει στον πρόεδρο επιλογές. Μόλις επιπλέον στρατιώτες και πεζοναύτες βρίσκονται στις θέσεις τους, ο Τραμπ θα μπορούσε να διατάξει γρήγορα μια στοχευμένη επιδρομή, είτε εντός του ίδιου του Ιράν είτε σε ένα από τα νησιά κατά μήκος των νότιων ακτών του.



«Βλέπουμε τους εαυτούς μας ως μέρος αυτής της διαπραγμάτευσης», δήλωσε την Τρίτη ο υπουργός Πόλεμου Πιτ Χέγκσεθ σε μια εκδήλωση με τον Τραμπ. «Διαπραγματευόμαστε με βόμβες».



Ο Τραμπ δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι ο Χέγκσεθ και ο στρατηγός Νταν Κέιν, πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ήταν «αρκετά απογοητευμένοι» από την προοπτική ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει σύντομα. «Δεν ενδιαφέρονταν για διευθέτηση, ενδιαφέρονταν απλώς να κερδίσουν αυτό το πράγμα», είπε ο Τραμπ.

Διαβάστε ΕΔΩ όλες τις εξελίξεις για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Πηγή: skai.gr

