Ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, θα βρεθεί εκ νέου σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου όπου θα προσπαθήσει να πείσει τον ομοσπονδιακό δικαστή που έχει αναλάβει την υπόθεση ότι η αμερικανική κυβέρνηση παρεμβαίνει στη δυνατότητά του να υπερασπιστεί τον εαυτό του απέναντι στις κατηγορίες που του αποδίδονται για ναρκοτρομοκρατία και ότι η υπόθεση σε βάρος του θα πρέπει να απορριφθεί.

Ο δικαστής Άλβιν Χέλερσταϊν όρισε αρχικά την ακροαματική διαδικασία ώστε να δοθεί χρόνος στους δικηγόρους του Μαδούρο και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες ντε Μαδούρο, να εξετάσουν τα αποδεικτικά στοιχεία και να χαράξουν ένα χρονοδιάγραμμα για τις νομικές κινήσεις τους, και ενδεχομένως να οριστεί ημερομηνία δίκης.

Ωστόσο, σε μια ανατροπή στην ήδη ασυνήθιστη υπόθεση, ο δικηγόρος του Μαδούρο, Μπάρι Πόλακ, δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι θα αναγκαστεί να αποσυρθεί αν οι ΗΠΑ δεν επιτρέψουν στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας να καλύψει τις νομικές αμοιβές του.

Ο Μαδούρο και η σύζυγός του συνελήφθησαν στο προεδρικό συγκρότημα στο Καράκας στις αρχές Ιανουαρίου, σε μια εντυπωσιακή νυχτερινή στρατιωτική και αστυνομική επιχείρηση των ΗΠΑ, και μεταφέρθηκαν στη Νέα Υόρκη για να αντιμετωπίσουν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Ο Πόλακ δήλωσε ότι το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών χορήγησε και στη συνέχεια ανακάλεσε την άδεια που επέτρεπε στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας να πληρώσει τις νομικές αμοιβές του. Το ζεύγος Μαδούρο και η κυβέρνηση της Βενεζουέλας τελούν και οι δύο υπό αμερικανικές κυρώσεις, οπότε για οποιαδήποτε συναλλαγή απαιτείται άδεια ώστε να μην παραβιάσει τους αμερικανικούς νόμους περί κυρώσεων.

Αυτή η ανατροπή, όπως τόνισε ο Πόλακ, παραβιάζει το συνταγματικό δικαίωμα του Μαδούρο να υπερασπιστεί τον εαυτό του απέναντι στις κατηγορίες. Ο δικηγόρος της Φλόρες ντε Μαδούρο συνυπέγραψε την αναφορά. Αν ο δικαστής δεν απορρίψει την υπόθεση, ζητούν να πραγματοποιηθεί ακρόαση για να διερευνηθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων της κυβέρνησης.

Οι εισαγγελείς χαρακτήρισαν την αρχική άδεια από το αρμόδιο Γραφείο «διοικητικό σφάλμα» και πρόσθεσαν ότι επιτρέπεται στους Μαδούρο η πρόσβαση στα προσωπικά τους κεφάλαια στη Βενεζουέλα για να καλύπτουν τα νομικά τους έξοδα.

«Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων, ωστόσο, απέρριψε το αίτημα των κατηγορουμένων για μία πρόσθετη εξαίρεση: να τους επιτραπεί να πληρώνουν τις νομικές αμοιβές τους από ένα μυστικό ταμείο που ελέγχεται από μια κυβέρνηση υπό κυρώσεις. Αυτό συμβαίνει επειδή οι κανονισμοί του OFAC απαγορεύουν ρητά τη χρήση κεφαλαίων μιας οντότητας υπό κυρώσεις για την πληρωμή αμοιβών δικηγόρων ενός ξεχωριστού προσώπου που επίσης τελεί υπό κυρώσεις», έγραψαν οι εισαγγελείς στο δικαστικό έγγραφο με το οποίο αντιτάχθηκαν στην απόρριψη του κατηγορητηρίου.

Νομικοί υποστηρίζουν ότι ο Μαδούρο έχει δύσκολο δρόμο μπροστά του.

«Δεδομένου ότι δεν αναγνωρίζεται ως ηγέτης της Βενεζουέλας και όλο το καθεστώς κυρώσεων έχει στόχο να τον αποκόψει, είναι απίθανο το δικαστήριο να θεωρήσει ότι δικαιούται οποιοδήποτε ποσό από αυτά τα χρήματα για να καλύψει την ποινική του υπεράσπιση», σημειώνει ο Ντάνκαν Λέβιν, πρώην εισαγγελέας που ειδικεύεται στο δίκαιο των κυρώσεων.

Ο Μαδούρο, πάντως, δεν πρόκειται να στερηθεί τη νομική εκπροσώπηση. Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκαιο, δικαιούται δικηγόρο διορισμένο από το δικαστήριο.

Οι Μαδούρο έχουν δηλώσει αθώοι στις κατηγορίες για συνωμοσία όσον αφορά την εισαγωγή όπλων και κοκαΐνης, οι οποίες, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, εκτείνονται σε διάστημα άνω των 25 ετών, και κρατούνται υπό ομοσπονδιακή κράτηση στο Metropolitan Detention Center στο Μπρούκλιν.

Ο Πόλακ έχει ήδη υποδείξει ότι θα αμφισβητήσει τη νομιμότητα της σύλληψης του Μαδούρο και θα υποστηρίξει ότι αυτός απολαύει ασυλίας από τη δίωξη, καθώς η φερόμενη παράνομη συμπεριφορά έλαβε χώρα ενόσω ήταν πρόεδρος.

Ο Μαδούρο εξελέγη για πρώτη φορά πρόεδρος της Βενεζουέλας το 2013. Όμως η αμερικανική κυβέρνηση, μαζί με δεκάδες άλλες χώρες, δεν έχει αναγνωρίσει τον Μαδούρο ως τον νόμιμο ηγέτη της Βενεζουέλας μετά τις προεδρικές εκλογές του 2018. Φέτος, μετά την αποπομπή του Μαδούρο, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ αναγνώρισε τη Ντέλσι Ροντρίγκες ως αρχηγό του κράτους της Βενεζουέλας.

Στις αρχές Ιανουαρίου, αμερικανικές δυνάμεις εισέβαλαν στο προεδρικό συγκρότημα, ενεπλάκησαν σε σφοδρή ανταλλαγή πυρών με την αντιαεροπορική άμυνα της Βενεζουέλας και συνέλαβαν τον Μαδούρο και τη σύζυγό του μέσα στη βαριά οχυρωμένη κατοικία τους.

Νομικοί λένε ότι, αν και η σύλληψη και η κράτηση του Μαδούρο αποτελούν μια εξαιρετικά ασυνήθιστη υπόθεση, το αμερικανικό δίκαιο είναι σαφές.

«Σύμφωνα με το αμερικανικό Σύνταγμα, είναι ο πρόεδρος εκείνος που αποφασίζει ποιον αναγνωρίζει ως αρχηγό κράτους, και είμαι 100% βέβαιος ότι ένα αμερικανικό δικαστήριο δεν πρόκειται να αμφισβητήσει την αμερικανική απόφαση ότι ο Μαδούρο δεν είναι πλέον αρχηγός κράτους», δήλωσε ο Γουίλιαμ Ντοντζ, καθηγητής διεθνούς δικαίου στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου George Washington.

«Η αρπαγή του ήταν παράνομη βάσει του διεθνούς δικαίου», τόνισε, αλλά πρόσθεσε ότι «στις ΗΠΑ είναι αρκετά αδιαμισβήτητο πως η παρανομία μέσω της οποίας οδηγείται κάποιος ενώπιον του δικαστηρίου δεν επηρεάζει τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου».

Ο Ντοντζ εμφανίζεται επίσης σκεπτικός απέναντι στους ισχυρισμούς του Μαδούρο περί ασυλίας για πράξεις που τελέστηκαν κατά το διάστημα που ηγείτο της χώρας. «Η διακίνηση ναρκωτικών δεν αποτελεί επίσημη πράξη», σημείωσε.



Πηγή: skai.gr

