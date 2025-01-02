Το άτομο που οι αρχές πιστεύουν ότι πέθανε στην έκρηξη του Tesla Cybertruck γεμάτο με όλμους πυροτεχνημάτων και δοχεία καυσίμου στρατοπέδου έξω από το ξενοδοχείο του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Λας Βέγκας ήταν εν ενεργεία στρατιώτης του αμερικανικού στρατού, είπαν τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι στο The Associated Press την Πέμπτη.

Δύο αξιωματούχοι επιβολής του νόμου αναγνώρισαν τον άνδρα μέσα στο φουτουριστικό φορτηγό ως τον Μάθιου Λίβελσμπεργκερ. Οι αξιωματούχοι επιβολής του νόμου μίλησαν στο AP υπό τον όρο της ανωνυμίας, επειδή δεν ήταν εξουσιοδοτημένοι να συζητήσουν μια εν εξελίξει έρευνα.

Τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Λίβελσμπεργκερ ήταν μέλος του στρατού εν ενεργεία, ο οποίος πέρασε χρόνο στη βάση που ήταν παλαιότερα γνωστή ως Φορτ Μπραγκ, μια τεράστια βάση του στρατού στη Βόρεια Καρολίνα που φιλοξενεί τη διοίκηση των ειδικών δυνάμεων του Στρατού. Οι αξιωματούχοι μίλησαν επίσης υπό τον όρο της ανωνυμίας, επειδή δεν ήταν εξουσιοδοτημένοι να αποκαλύψουν λεπτομέρειες για την υπηρεσία του.

Η έκρηξη φορτηγού σημειώθηκε ώρες αφότου ένας οδηγός, ο 42χρονος Shamsud-Din Bahar Jabbar, έπεσε πάνω με φορτηγό σε πλήθος στη διάσημη γαλλική συνοικία της Νέας Ορλεάνης νωρίς την ημέρα της Πρωτοχρονιάς, σκοτώνοντας τουλάχιστον 15 ανθρώπους προτού πυροβοληθεί μέχρι θανάτου από αστυνομία. Το δυστύχημα διερευνήθηκε ως τρομοκρατική επίθεση και η αστυνομία πιστεύει ότι ο οδηγός δεν ενεργούσε μόνος του.

Ο Τζαμπάρ, ένας βετεράνος του αμερικανικού στρατού, πέρασε επίσης χρόνο στο Φορτ Μπραγκ, αλλά ένας αξιωματούχος είπε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επικάλυψη στις αποστολές τους εκεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.