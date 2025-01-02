Δεκαεπτά από τους άνδρες που κρίθηκαν ένοχοι για τους βιασμούς της Ζιζέλ Πελικό άσκησαν έφεση κατά των καταδικαστικών αποφάσεων και η υπόθεση που σόκαρε τόσο τη Γαλλία όσο και τη διεθνή κοινή γνώμη, θα οδηγηθεί σε δεύτερη δίκη.

Στο εφετείο της Νιμ στη Γαλλία, στα τέλη του 2025, αναμένεται να διεξαχθεί η νέα δίκη για την υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό θύμα πολλαπλών βιασμών επί μία δεκαετία από τον σύζυγό της Ντομινίκ Πελικό κι άλλους δεκάδες άγνωστους άντρες.

Όπως έχει γίνει γνωστό ο Ντομινίκ Πελικό, που καταδικάστηκε ότι νάρκωνε και βίαζε την πρώην σύζυγο του Ζιζέλ Πελικό σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει τη Γαλλία, πήρε την απόφαση να μην ασκήσει έφεση σε αντίθεση με τους 17, από τους 51, συγκατηγορούμενούς του.

Ειδικότερα μετά την έκδοση της ετυμηγορίας του ποινικού δικαστηρίου της Αβινιόν στις 19 Δεκεμβρίου 2024, 17 από τους 51 κατηγορούμενους για τους βιασμούς της 72χρονης Ζιζέλ άσκησαν έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης αλλά όχι ο σύζυγός της Ντομινίκ Πελικό.

Υπενθυμίζεται ότι το δικαστήριο επέβαλε στους βιαστές της Ζιζέλ Πελικό ποινές φυλάκισης από 3 μέχρι 18 έτη ενώ στον Ντομινίκ Πελικό, βασικό κατηγορούμενο και οργανωτή των βιασμών της πρώην συζύγου του, επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 20 έτη – η μεγίστη των ποινών που προβλέπει ο νόμος στη Γαλλία για το αδίκημα του βιασμού.

Ο 72χρονος Ντομινίκ Πελικό δεν άσκησε έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης, σύμφωνα με τη δήλωση της συνηγόρου του Μπεατρίς Ζαβαρό γιατί δεν ήθελε να ταλαιπωρήσει άλλο την πρώην σύζυγό του.

Γιατί δεν άσκησε έφεση ο Ντομινίκ Πελικό

Σύμφωνα με πληροφορίες του bfmtv.com, η νέα δίκη για τους κατά συρροή βιασμούς της ναρκωμένης Ζιζέλ Πελικό επί 10 χρόνια θα διεξαχθεί στο εφετείο της Νιμ (πόλη κοντά στην Αβινιόν, στη νότια Γαλλία) τους τελευταίους μήνες του 2025. Τους 17 κατηγορούμενους θα δικάσουν αυτή τη φορά τρεις τακτικοί δικαστές και εννέα ένορκοι, οι οποίοι θα επιλεγούν με κλήρωση. Το ποινικό δικαστήριο της Αβινιόν, το οποίο εκδίκασε σε πρώτο βαθμό την πολύκροτη υπόθεση, απαρτιζόταν από πέντε τακτικούς δικαστές.

Ο βασικός κατηγορούμενος Ντομινίκ Πελικό αποφάσισε να μην ασκήσει έφεση. Η συνήγορός του Μπεατρίς Ζαβαρό δήλωσε στις 30 Δεκεμβρίου πως μια δεύτερη δίκη για τον Πελικό στο εφετείο «θα έβαζε τη Ζιζέλ σε μια νέα ταλαιπωρία και σε νέες αντιπαραθέσεις» και ο πελάτης της αρνείται να υποβάλει σε αυτή τη δοκιμασία την πρώην σύζυγό του..

Όμως, ο πρώην σύζυγος, βιαστής και οργανωτής των βιασμών της Ζιζέλ, θα πρέπει να παρίσταται στο εφετείο, αφού είναι βέβαιο πως θα κληθεί για να καταθέσει ως μάρτυρας από τους συνηγόρους υπεράσπισης των 17 κατηγορουμένων αλλά και από τους δύο δικηγόρους της Ζιζέλ, Στεφάν Μπαμπονό και Αντουάν Καμύ. Η δικηγόρος του Μπεατρίς Ζαβαρό δεν έχει το δικαίωμα να πάρει τον λόγο όταν οι συνάδελφοί της θα θέτουν ερωτήσεις στον πελάτη της, δήλωσε όμως πως θα βρίσκεται στο πλευρό του εντός της δικαστικής αίθουσας.

Η αντίδραση της Ζιζέλ Πελικό

«Το γεγονός πως ο Ντομινίκ Πελικό δεν θα ασκήσει έφεση δεν αλλάζει τίποτα για αυτήν», δήλωσε ο δικηγόρος της Ζιζέλ Στεφάν Μπαμπονό και τόνισε πως η 72χρονη δεν φοβάται να αντιμετωπίσει στο δικαστήριο όσους από τους κατηγορούμενους άσκησαν έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης, αν και θα προτιμούσε να έχουν τελειώσει όλα στις 19 Δεκεμβρίου.

«Η Ζιζέλ Πελικό δεν φοβάται μια δεύτερη δίκη» είχε τονίσει ο δικηγόρος της Στεφάν Μπαμπονό μετά το τέλος της ιστορικής δίκης την οποία χαρακτήρισε «δύσκολη δοκιμασία». «Αν συμβεί, μας έχει ήδη δηλώσει ότι θα το αντιμετωπίσει – αν είναι υγιής, προφανώς, αφού είναι μια κυρία που είναι πλέον 72 ετών», δήλωσε.

