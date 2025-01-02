Δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από πυρά ενόπλων στο Κουίνς της Νέας Υόρκης αργά χθες βράδυ (τοπική ώρα), ανακοίνωσε το αστυνομικό τμήμα της Νέας Υόρκης (NYPD).

Το περιστατικό συνέβη έξω από ένα νυκτερινό κλαμπ ιδιωτικών εκδηλώσεων, με 3-4 άνδρες να ανοίγουν πυρ προς ένα πλήθος που ήταν συγκεντρωμένο εκεί, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η κατάσταση της υγείας των τραυματιών - έξι γυναίκες και τέσσερις άνδρες - δεν είναι σοβαρή.

Οι χρήστες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξέφρασαν σοκ για το συμβάν και κοινοποίησαν φωτογραφίες από την ανάπτυξη της αστυνομίας στο σημείο.

Η αστυνομία απέκλεισε το ενδεχόμενο τρομοκρατικής επίθεσης.

Το συμβάν σημειώθηκε λίγες ώρες μετά από δύο άλλες πράξεις βίας σε άλλες πολιτείες των ΗΠΑ ανήμερα Πρωτοχρονιά.

Στη Νέα Ορλεάνη, ένας άνδρας έριξε το ημιφορτηγό που οδηγούσε σε πλήθος που γιόρταζε την έλευση του νέου έτους, σκοτώνοντας 15 ανθρώπους.

Επίσης, χθες, ένα Cybertruck της Tesla εξερράγη και έπιασε φωτιά έξω από το Trump International Hotel στο Λας Βέγκας, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο οδηγός και να τραυματισθούν άλλοι επτά άνθρωποι.

Οι αμερικανικές αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν υπόπτους που σχετίζονται με τα περιστατικά στη Νέα Ορλεάνη και του Λας Βέγκας και ερευνούν σύνδεση των συμβάντων με τρομοκρατία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

