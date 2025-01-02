Ο βομβιστής που ανατίναξε ένα Tesla Cybertruck έξω από το Trump International Hotel στο Λας Βέγκας ταυτοποιήθηκε ως ο βετεράνος του στρατού Matthew Livelsberger, σύμφωνα με τη Daily Mail. Αν και οι αστυνομικοί δεν έχουν κατονομάσει δημοσίως τον 37χρονο Λίβελσμπεργκερ ως βομβιστή, ανώτερες πηγές των αρχών φέρεται να επιβεβαίωσαν την ταυτότητά του στο KOAA και το KTNV.

Ο Λίβελσμπεργκερ υπηρέτησε πάνω από 19 χρόνια στον στρατό - 18 από τα οποία πέρασε στις ειδικές δυνάμεις, σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn. Ο σημερινός του ρόλος αναφερόταν ως διαχειριστής απομακρυσμένων και αυτόνομων συστημάτων, στον οποίο είχε μόλις τρεις μήνες.

Το FBI πραγματοποίησε έφοδο αργά το βράδυ της Τετάρτης σε μια οικία στο Κολοράντο που συνδέεται με τον Λίβελσμπεργκερ. Πράκτορες του Γραφείου Αλκοόλ, Καπνού, Πυροβόλων Όπλων και Εκρηκτικών (ATF) επιστρατεύτηκαν για να βοηθήσουν στην έρευνα. Ο ύποπτος βομβιστής μεγάλωσε στο Κολοράντο Σπρινγκς και φέρεται να έχει συνδεθεί με διάφορες διευθύνσεις στην πόλη, μεταξύ των οποίων και αυτή που ερευνήθηκε.

Είναι ύποπτος ότι νοίκιασε το Cybertruck που ανήκει της Tesla στο Κολοράντο Σπρινγκς, μέσω της εφαρμογής Turo, και το οδήγησε σταματώντας σε διάφορους σταθμούς φόρτισης κατά μήκος της διαδρομής.

Πηγές των αρχών αποκάλυψαν ότι ο Λίβελσμπεργκερ, ο οποίος έχασε τη ζωή του την Τετάρτη στην έκρηξη έξω από το ξενοδοχείο, είχε υπηρετήσει στο παρελθόν στην ίδια στρατιωτική βάση με τον τρομοκράτη της Νέας Ορλεάνης Σαμσούντ Ντιν Τζαμπάρ.

Ο Τζαμπάρ, ο οποίος φέρεται να είχε εμπνευστεί από το Ισλαμικό Κράτος, έριξε ένα φορτηγάκι - το οποίο έφερε τη σημαία του ISIS - σε πλήθος παρευρισκομένων που γιόρταζαν την Πρωτοχρονιά, σκοτώνοντας τουλάχιστον 15 άτομα και τραυματίζοντας δεκάδες.

Το FBI ανέφερε ότι δεν πιστεύει ότι ο 42χρονος Τζαμπάρ ήταν «αποκλειστικά υπεύθυνος» για την επίθεση στην Bourbon Street. Οι αρχές «διεξάγουν μια σειρά από εντάλματα έρευνας στη Νέα Ορλεάνη και σε άλλες πολιτείες» και ερευνούν τις «πιθανές σχέσεις και διασυνδέσεις» του με τρομοκρατικές οργανώσεις.

Οι αξιωματούχοι εξακολουθούν να διερευνούν τον τρόπο με τον οποίο πυροδοτήθηκαν τα εκρηκτικά στο Cybertruck, αλλά πηγές με γνώση της έρευνας εξέφρασαν την άποψη ότι πιθανότατα έγινε από τον ίδιο τον οδηγό.

Ο Λίβελσμπεργκερ ήταν το μοναδικό άτομο που σκοτώθηκε στην επίθεση και οι αρχές πιστώνουν σε μεγάλο βαθμό στο ογκώδες φορτηγό του Μασκ ότι απέτρεψε περαιτέρω ζημιές, επειδή μπόρεσε να περιορίσει μεγάλο μέρος της έκρηξης.

Πηγές των αρχών αποκάλυψαν ότι τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιήθηκαν και στις δύο επιθέσεις νοικιάστηκαν μέσω της Turo και ήταν και τα δύο ηλεκτρικά αυτοκίνητα, προκαλώντας ανησυχίες ότι υπάρχει μεταξύ τους σύνδεση.

Η αστυνομία αποκάλυψε ότι ερευνά πιθανές συνδέσεις μεταξύ τους και δεν έχει αποκλείσει ακόμη τίποτα. «Πιστεύω ότι είναι σύμπτωση; Δεν ξέρω», δήλωσε ο σερίφης Kevin McMahill. «Ερευνούμε οπωσδήποτε οποιαδήποτε σχέση με τη Νέα Ορλεάνη».

Ένας εκπρόσωπος της Turo εξέδωσε αργότερα μια ανακοίνωση στην οποία περιέγραφε τη θλίψη της εταιρείας «για τη βία που διαπράχθηκε στη Νέα Ορλεάνη και το Λας Βέγκας, και οι προσευχές μας είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους. Συνεργαζόμαστε με τις αρχές καθώς διερευνούν και τα δύο περιστατικά. Κανένας από τους ενοικιαστές που εμπλέκονται στις επιθέσεις στο Λας Βέγκας και στη Νέα Ορλεάνη δεν είχε ποινικό μητρώο που θα τους καθιστούσε απειλή για την ασφάλεια».

Η Turo πρόσθεσε: «Παραμένουμε προσηλωμένοι στη διατήρηση των υψηλότερων προτύπων στη διαχείριση κινδύνων, χάρη στις τεχνολογίες εμπιστοσύνης και ασφάλειας παγκόσμιου επιπέδου και στις ομάδες μας που περιλαμβάνουν έμπειρους πρώην επαγγελματίες της επιβολής του νόμου».

Οι αξιωματικοί εξέτασαν επίσης το ενδεχόμενο ο Τζαμπάρ να επέλεξε σκόπιμα να χρησιμοποιήσει ένα αυτοκίνητο που ανήκει στην εταιρεία του Ίλον Μασκ για να στείλει ένα μήνυμα - δεδομένης της φιλίας του δισεκατομμυριούχου της Tesla με τον εκλεγμένο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Είναι ένα φορτηγάκι της Tesla, γνωρίζουμε ότι ο Μασκ συνεργάζεται με τον εκλεγμένο πρόεδρο Τραμπ και είναι το ξενοδοχείο Trump, οπότε προφανώς υπάρχει κάτι που πρέπει να εξετάσουμε», δήλωσε ο McMahill.

Στην επίθεση στο Λας Βέγκας δεν υπήρχαν εμφανείς διασυνδέσεις με το ISIS, όπως στη Νέα Ορλεάνη, αλλά οι αρχές δεν έχουν αποκλείσει κάποιο κίνητρο.

Πηγή: skai.gr

