Φιντάν: Η νέα κυβέρνηση θα πρέπει να αναλάβει τα στρατόπεδα του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε την Πέμπτη ότι η νέα συριακή διοίκηση πρέπει να αναλάβει τα στρατόπεδα και τις φυλακές του Ισλαμικού Κράτους και ότι η Άγκυρα είναι έτοιμη να υποστηρίξει τη διαδικασία.

«Η Τουρκία και το Βέλγιο θέλουν να βελτιώσουν τη συνεργασία τους στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Είναι απαραίτητο να αποτρέψουμε το PKK, το DHKP-C και το FETO να βρουν πεδίο δράσης στο Βέλγιο και να μεταφέρουν από αντιτουρκικές δραστηριότητες», ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν. Αποκάλυψε τις ευαισθησίες του σχετικά με την τρομοκρατία. Από την άλλη, ο υπουργός Φιντάν επεσήμανε ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να παίξει ρόλο στην ανοικοδόμηση της Συρίας.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Fidan δήλωσε επίσης ότι οι κρατούμενοι του ISIS πρέπει να επιστραφούν στις χώρες στις οποίες ανήκουν το συντομότερο δυνατό. Τόνισε ότι η υποστήριξη του YPG με τη δικαιολογία του DAESH είναι απαράδεκτη

Ο Φιντάν δήλωσε επίσης ότι ξένοι μαχητές και στοιχεία, ειδικά όσοι βρίσκονται στις τάξεις του PKK, πρέπει να εγκαταλείψουν τη Συρία και τόνισε ότι πρέπει να εξαλειφθούν όλοι οι κίνδυνοι για την ακεραιότητα της Συρίας και για όλες τις μειονότητες, συμπεριλαμβανομένων των Κούρδων, για να κερδίσουν τα πολιτικά τους δικαιώματα.

Ο Χακάν Φιντάν είπε επίσης «Όποιος καταπιέζεται, θα τον στηρίξουμε», είπε.

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Εξωτερικού Εμπορίου και Ομοσπονδιακών Πολιτιστικών Ιδρυμάτων του Βελγίου Bernard Quintin δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου: «Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αγαπητό ομόλογό μου. Είχαμε μια πολύ θερμή συνάντηση. Φιλοξενούμε μια πολύ υψηλή τουρκική Οι Τούρκοι κάνουν σημαντικές συνεισφορές στην κοινωνία των πολιτών μας. Είμαστε ο 4ος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος μας την τελωνειακή συμφωνία και μπορείτε επίσης να μας εμπιστευτείτε για την ένταξη στην ΕΕ, αλλά γνωρίζουμε ότι αυτό το θέμα είναι δύσκολο από την αρχή. Η στάση μας ήταν ξεκάθαρη.

Η Ουκρανία είναι μια υπαρξιακή απειλή για εμάς. Η Ουκρανία είναι πολύ κοντά στο Βέλγιο. Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί εκεί το 2025.

Στη Συρία, βλέπουμε ότι τα χειρότερα είναι πίσω μας. Θέλουμε να στηρίξουμε τη νέα κυβέρνηση. Εσείς, ως γείτονές τους, τους γνωρίζετε καλύτερα. Γνωρίζετε καλύτερα τα οικονομικά τους συστήματα.

Μπορούμε επίσης να βοηθήσουμε στην άρση ορισμένων κυρώσεων. Ωστόσο, θα τους βοηθήσουμε βλέποντας τα βήματα που κάνουν. Πλησιάζουμε με καλές προθέσεις.

Πιστεύουμε ότι η βία στην Παλαιστίνη πρέπει να σταματήσει και η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να παρέχεται αδιάκοπα. Ελπίζουμε επίσης ότι οι αιχμάλωτοι θα απελευθερωθούν. Και τότε το Ισραήλ και η Παλαιστίνη πρέπει να καθίσουν στο τραπέζι και να συζητήσουν για μια λύση δύο κρατών», είπε.

