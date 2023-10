Τέλος στις χρεώσεις για χειραποσκευές στο αεροπλάνο με ψήφισμα που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Κόσμος 15:25, 04.10.2023 linkedin

Το μη δεσμευτικό ψήφισμα προς την Κομισιόν προβλέπει μία ενιαία ευρωπαϊκή ρύθμιση ώστε με βάση την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου το 2014 οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να καταργήσουν τα πρόσθετα τέλη για τους επιβάτες που φέρνουν χειραποσκευές στην καμπίνα