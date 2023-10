Αζερμπαϊτζάν: Δεν θα συμμετάσχει ο Αλίεφ σε συνάντηση με τον Πασινιάν στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στη Γρανάδα Κόσμος 15:15, 04.10.2023 linkedin

Ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν αρνείται να συμμετάσχει σε συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας που είχε προγραμματιστεί για αύριο, Πέμπτη, στην Ισπανία εξαιτίας των πρόσφατων ενδείξεων ευρωπαϊκής υποστήριξης προς το Γερεβάν