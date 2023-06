Τέξας: Τρεις νεκροί και εκτεταμένες καταστροφές από ανεμοστρόβιλους στην Πέριτον

Ως και τρεις ισχυροί ανεμοστρόβιλοι έπληξαν χθες Πέμπτη πόλη στο βόρειο Τέξας, στον αμερικανικό Νότο, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές, ιδίως σε πάρκο για τροχόσπιτα, καθώς και σε σπίτια, και μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για τουλάχιστον τρεις νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Ευρύτερα, αμερικανικές κεντροδυτικές και νότιες πολιτείες έχουν τεθεί σε κατάσταση συναγερμού, ενόψει ακραίων καιρικών φαινομένων: αναμένονται καταιγίδες και θύελλες ενισχυμένες από πρόσφατα κύματα ζέστης.

The death toll has risen to 3 in Perryton with 75-100 people injured and 2 still missing. The High School gym is being utilized as a shelter. The entire city is without power. #prayforperryton #txwx #phwx #tornado @NWSAmarillo @StormSearch7 @natwxdesk @ABC7Amarillo pic.twitter.com/8Q12np34BG