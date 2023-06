Τέξας: Τέσσερις νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ανεμοστρόβιλο στην πόλη Ματαντόρ - Δείτε βίντεο

Ανεμοστρόβιλος έπληξε την Τετάρτη την πόλη Ματαντόρ, στο βόρειο Τέξας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν ενώ τουλάχιστον δώδεκα κτίρια υπέστησαν ζημιές.

🚨 #BREAKING : A Massive and Deadly Tornado has left a Trail of Catastrophic damage with multiple homes and businesses completely leveled ⁰⁰📌 #Matador | #Texas ⁰Currently, several emergency crews and agencies are en route to the town of Matador, Texas, following a massive and… pic.twitter.com/oZjYiG5qtg

Ο «πρωτοφανής» ανεμοστρόβιλος συνοδευόταν από ισχυρές ριπές ανέμου που ισοπέδωσαν τη μικρή κοινότητα των 600 κατοίκων, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία του Λάμποκ, μία από τις πολλές υπηρεσίες που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην περιοχή.

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία και ένας από αυτούς υπέκυψε στα τραύματά του, ανέφερε η αστυνομία σε μια συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το πρωί της Πέμπτης.

Τα πλάνα από την περιοχή δείχνουν ισοπεδωμένα σπίτια και πεσμένες κολόνες του ηλεκτρικού. Σχεδόν 25 οχήματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης βοήθησαν να φωτιστεί ο σκοτεινός δρόμος στο βίντεο αυτό που έδωσε στη δημοσιότητα η πυροσβεστική της γειτονικής πόλης Λάμποκ.

#BREAKING: Lots of damage is being reported in #Matador, Texas tonight after a #tornado swept through the town. Authorities are conducting search and rescue for trapped individuals.



We'll have more details on this story on @WeatherNation. #TXwx pic.twitter.com/89MBvyOnxi