Ανεμοστρόβιλος σάρωσε χωριό στον Μισισιπή – Πλάνα από την καταστροφή 

Φονικός ανεμοστρόβιλος χτύπησε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Κυριακής χωριό του Μισισιπή, αφήνοντας ένα άτομο νεκρό και 20 τραυματίες.

At least one person was killed and 19 others were injured after a tornado slammed central Mississippi overnight, the authorities said. Video and images showed fields destroyed, homes leveled and debris scattered on roads. https://t.co/JyxH5RSCLt

Τρομακτικά εναέρια πλάνα δείχνουν την έκταση της καταστροφής στην Louin στην κομητεία του Jasper.

Ο ανεμοστρόβιλος διέλυσε σπίτια, παγιδεύοντας τους κατοίκους στα συντρίμμια ενώ στήθηκε ολονύχτια επιχείρηση διάσωσης.

#tornado #damage in #Louin #Mississippi is significant. Many homes damaged or destroyed. First responders and volunteers did amazing rescuing people. At one point they ran out of ambulances and started using a humvee to transport injured to the hospital. @jpetramala @VinceWaelti pic.twitter.com/OAApmEHQie