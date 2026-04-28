Επίθεση στον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς εξαπολύει ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) μέσω της πλατφόρμας του Truth Social. «Δεν είναι περίεργο που η Γερμανία τα πάει τόσο άσχημα, τόσο οικονομικά όσο και σε άλλους τομείς!» δηλώνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, απαντώντας στις σκληρές δηλώσεις του καγκελάριου τη Δευτέρα.

«Δεν έχει ιδέα για τι πράγμα μιλάει! Αν το Ιράν είχε πυρηνικά όπλα, όλος ο κόσμος θα ήταν όμηρος. Εγώ κάνω κάτι με το Ιράν, αυτή τη στιγμή, που άλλα κράτη ή πρόεδροι θα έπρεπε να είχαν κάνει εδώ και καιρό» σημειώνει ο Τραμπ.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, πιστεύει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα να διαθέτει το Ιράν πυρηνικά όπλα. Δεν έχει ιδέα για τι πράγμα μιλάει! Αν το Ιράν είχε πυρηνικά όπλα, ολόκληρος ο κόσμος θα ήταν όμηρος. Εγώ κάνω κάτι με το Ιράν, αυτή τη στιγμή, που άλλα κράτη ή πρόεδροι θα έπρεπε να είχαν κάνει εδώ και καιρό. Δεν είναι περίεργο που η Γερμανία τα πάει τόσο άσχημα, τόσο οικονομικά όσο και σε άλλους τομείς! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ»

«Το Ιράν ταπεινώνει τις ΗΠΑ»

Πάντως, η επίθεση του Τραμπ μάλλον κρίνεται... ήπια για τα δεδομένα του, καθώς ο Φρίντριχ Μερτς τη Δευτέρα ξεκαθάρισε ότι η ιρανική ηγεσία «ταπεινώνει» τις Ηνωμένες Πολιτείες στη σύγκρουση.

Ο Μερτς δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον φαίνεται να μην έχει σαφή στρατηγική, και αμφισβήτησε πώς θα μπορούσαν να βγει από την κρίση.

«Οι Ιρανοί είναι σαφώς δυνατότεροι από το αναμενόμενο, και οι Αμερικανοί σαφώς δεν έχουν ούτε πραγματικά πειστική στρατηγική στις διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Μερτς.,

«Το πρόβλημα με συγκρούσεις σαν κι αυτή είναι πάντα το ίδιο: δεν χρειάζεται απλώς να μπεις, πρέπει και να βγείς. Το είδαμε αυτό πολύ οδυνηρά στο Αφγανιστάν για 20 χρόνια. Το είδαμε στο Ιράκ» ανέφερε χαρακτηριστικά ο καγκελάριος.

«Προς το παρόν, δεν βλέπω ποια στρατηγική έξοδο θα επιλέξουν οι Αμερικανοί, ειδικά επειδή οι Ιρανοί σαφώς διαπραγματεύονται πολύ επιδέξια - ή μάλλον, πολύ επιδέξια δεν διαπραγματεύονται», είπε αιχμηρά.

Πηγή: skai.gr

