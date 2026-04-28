Ο πρώην διευθυντής του FBI, Τζέιμς Κόμεϊ, κατηγορήθηκε την Τρίτη για μια φωτογραφία με κοχύλια, την οποία αξιωματούχοι θεώρησαν ότι αποτελούσε απειλή κατά του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), σηματοδοτώντας τη δεύτερη προσπάθεια της κυβέρνησης να τον διώξει ποινικά, όπως ανέφεραν στο CNN τρεις διαφορετικές πηγές.

Ο Τραμπ έχει εδώ και καιρό πιέσει να απαγγελθούν κατηγορίες σε πολιτικούς του αντιπάλους, συμπεριλαμβανομένου του πρώην διευθυντή του FBI, τον οποίο θεωρεί βασικό παράγοντα στην υποτιθέμενη προσπάθεια «εργαλειοποίησης» του συστήματος δικαιοσύνης εις βάρος του.

Τον περασμένο Μάιο, ο Κόμεϊ ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία με κοχύλια σε παραλία που σχημάτιζαν τους αριθμούς «86 47», κάτι που οι επικριτές του ερμήνευσαν ως αναφορά στην απομάκρυνση ή ακόμη και τη δολοφονία του Τραμπ.

Στην αργκό, ο αριθμός 86 μπορεί να σημαίνει «ξεφορτώνομαι» ή «πετάω κάτι». Ο Τραμπ είναι ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ. Ο Κόμεϊ ανάρτησε τη φωτογραφία γράφοντας στη λεζάντα: «Ωραίος σχηματισμός κοχυλιών στη βόλτα μου στην παραλία.»

Σχεδόν αμέσως μετά την ανάρτηση, Ρεπουμπλικανοί και αξιωματούχοι της κυβέρνησης αντέδρασαν έντονα, με την τότε υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, να ανακοινώνει ότι ο Κόμεϊ θα ερευνηθεί από τη Μυστική Υπηρεσία για αυτό που χαρακτήρισε «κάλεσμα για τη δολοφονία» του Τραμπ.

Η Μυστική Υπηρεσία κάλεσε τον Κόμεϊ σε πολύωρη ανάκριση στην Ουάσινγκτον, μια ασυνήθιστη κίνηση για μη συγκεκριμένη απειλή. Ο Κόμεϊ είπε στους ερευνητές ότι είδε τα κοχύλια σε μια παραλία στη Βόρεια Καρολίνα.

Η διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Τούλσι Γκάμπαρντ, δήλωσε στο Fox News μετά την ανάρτηση ότι ο πρώην διευθυντής θα έπρεπε «να φυλακιστεί γι’ αυτό» και ότι ήταν «πολύ ανήσυχη» για τη ζωή του Τραμπ.

Ο Κόμεϊ διέγραψε την ανάρτηση την ίδια ημέρα, γράφοντας ότι υπέθεσε πως τα κοχύλια εξέφραζαν «ένα πολιτικό μήνυμα», αλλά «δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι κάποιοι συνδέουν αυτούς τους αριθμούς με τη βία».

«Δεν μου πέρασε ποτέ από το μυαλό, αλλά αντιτίθεμαι σε κάθε μορφή βίας, γι’ αυτό κατέβασα την ανάρτηση», έγραψε.

Νομικοί και ειδικοί σε θέματα ασφάλειας δήλωσαν στο CNN ότι μια τέτοια υπόθεση κατά του Κόμεϊ μπορεί να μην έχει αποτέλεσμα, ιδίως λόγω των προστασιών της ελευθερίας του λόγου.

Μια δεύτερη δίωξη

Η υπόθεση κατά του Κόμεϊ σηματοδοτεί μια ανανεωμένη προσπάθεια του Υπουργείου Δικαιοσύνης του Τραμπ να εξασφαλίσει την καταδίκη του πρώην διευθυντή, ο οποίος έγινε έντονος επικριτής του προέδρου μετά την απόλυσή του το 2017, εν μέσω της έρευνας για τη ρωσική παρέμβαση.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης είχε απαγγείλει για πρώτη φορά κατηγορίες στον Κόμεϊ, κατηγορώντας τον ότι είπε ψέματα στο Κογκρέσο σχετικά με διαρροές στον Τύπο. Η υπόθεση απορρίφθηκε αργότερα από ομοσπονδιακό δικαστή, ο οποίος έκρινε ότι ο προσωρινός εισαγγελέας είχε διοριστεί αντικανονικά, παρακάμπτοντας την έγκριση της Γερουσίας.

Οι δικηγόροι του Κόμεϊ αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Η προσπάθεια φαίνεται να έχει ενταθεί από τον υπηρεσιακό γενικό εισαγγελέα Τοντ Μπλανς, ο οποίος επιταχύνει την προώθηση υποθέσεων που ο πρόεδρος είχε δημοσίως ζητήσει.

Ο πρώην διευθυντής είχε έρθει σε ρήξη με τον Τραμπ ήδη πριν από την εκλογή του, καθώς το FBI διερευνούσε την προεκλογική εκστρατεία του και πιθανές σχέσεις με τη Ρωσία. Ο Κόμεϊ απολύθηκε λίγους μήνες μετά την ορκωμοσία.

Έκτοτε, έχει εξελιχθεί σε έντονο επικριτή του Τραμπ και σε έναν από τους βασικούς αντιπάλους των Ρεπουμπλικανών στον Λευκό Οίκο και στο Καπιτώλιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.