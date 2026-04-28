Σουδάν: Τουλάχιστον 11 νεκροί μετά από επιδρομή drone

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην πόλη Ραμπάκ του νότιου Σουδάν, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) επικαλούμενο πληροφορίες από νοσοκομείο και τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Στόχος της επίθεσης φέρεται να ήταν ένοπλη ομάδα που πολεμά στο πλευρό του σουδανικού στρατού εναντίον των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ). Στις φλόγες τυλίχθηκαν αρκετά οχήματα, εκ των οποίων ορισμένα μετέφεραν όπλα και πυρομαχικά, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.

Η ένοπλη σύρραξη που ξέσπασε τον Απρίλιο του 2023 και, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, πυροδότησε «τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση παγκοσμίως», έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους και έχει υποχρεώσει πάνω από 13 εκατομμύρια κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Πηγή: skai.gr

