Η αστυνομία της Βόρειας Ιρλανδίας (PSNI) ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέλαβε έναν άνδρα στο πλαίσιο της έρευνας για την επίθεση με παγιδευμένο αυτοκίνητο που σημειώθηκε το Σαββατοκύριακο μπροστά από αστυνομικό τμήμα στην περιφέρεια του Μπέλφαστ.

Ο 66χρονος άνδρας «συνελήφθη βάσει του νόμου περί τρομοκρατίας» και αυτή την ώρα ανακρίνεται, δήλωσε η PSNI σε ανακοίνωση.

Έρευνες είναι σε εξέλιξη σε διάφορες διευθύνσεις στο Μπέλφαστ, στο πλαίσιο της έρευνας αυτής για απόπειρα δολοφονίας, σύμφωνα με την αστυνομία.

Τη νύχτα του Σαββάτου 25 Απριλίου προς Κυριακή 26 του μηνός, ένα όχημα παράδοσης παραγγελιών παραβιάστηκε και μια φιάλη βενζίνης τοποθετήθηκε στο πορτμπαγκάζ του. Ο διανομέας, στη συνέχεια, έλαβε εντολή να οδηγήσει μέχρι το αστυνομικό τμήμα του Ντάνμαρι, κοντά στο Μπέλφαστ, πριν εγκαταλείψει το όχημά του.

Η έκρηξη του μηχανισμού δεν προκάλεσε τραυματισμούς.

Ο υπαρχηγός της αστυνομίας της Βόρειας Ιρλανδίας δήλωσε ότι «μπορεί να πρόκειται για έργο του Νέου IRA», παραστρατιωτικής ρεπουμπλικανικής οργάνωσης που ανέλαβε την ευθύνη για μια παρόμοια απόπειρα δολοφονίας στις 30 Μαρτίου.

Ο οδηγός- διανομέας εξαναγκάστηκε από άνδρες μασκοφόρους, εκ των οποίων ένας έφερε πιστόλι, να οδηγήσει έναν εκρηκτικό μηχανισμό μέχρι το αστυνομικό τμήμα του Λάργκαν, δυτικά του Μπέλφαστ. Ο μηχανισμός αυτός δεν λειτούργησε.

Η επίθεση κατά του αστυνομικού τμήματος του Ντάνμαρι καταδικάστηκε ομόφωνα από την πολιτική τάξη της Βόρειας Ιρλανδίας.

Η πρώτη υπουργός Μισέλ Ο' Νιλ, του κόμματος Σιν Φέιν –πρώην πολιτική πτέρυγα της παραστρατιωτικής οργάνωσης Ιρλανδικός Δημοκρατικός Στρατός (IRA)–, κατήγγειλε μια «παράλογη» επίθεση, ενώ η 'Εμα Λιτλ -Πέντζλι, του Ενωτικού Κόμματος (DUP), κατήγγειλε μια "απεχθή" ενέργεια και "μια δειλή απόπειρα οπισθοδρόμησης" της βρετανικής επαρχίας

Από τότε που υπογράφηκαν οι ειρηνευτικές συμφωνίες το 1998, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό έβαλαν τέλος σε μια σύγκρουση τριών δεκαετιών στη Βόρεια Ιρλανδία και στο τέλος των βίαιων ενεργειών του IRA το 2005, ρεπουμπλικανικές οργανώσεις, που τάσσονται υπέρ της ένωσης με την Ιρλανδία, παραμένουν ενεργές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

