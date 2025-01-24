Η Κροατία συνέστησε στους υπηκόους της να μην ταξιδεύουν στη Σερβία, εάν αυτό δεν είναι απαραίτητο.

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κροατίας κατήγγειλε «ανάρμοστες και αβάσιμες ενέργειες των σερβικών αρχών έναντι Κροατών υπηκόων» και συνιστά «αναβολή όλων των μη αναγκαίων ταξιδιών», καθώς και «προσοχή, παρακολούθηση της τρέχουσας κατάστασης και λήψη λεπτομερών πληροφοριών πριν από ενδεχόμενο ταξίδι στη Σερβία, εφόσον είναι απαραίτητο να γίνει».

Η οδηγία αυτή ακολούθησε μετά την απέλαση από τις σερβικές αρχές, στις 22 Δεκεμβρίου, 13 εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, πέντε εκ των οποίων ήταν από την Κροατία. Οι ακτιβιστές των ΜΚΟ που απελάθηκαν προέρχονταν από εννέα χώρες και συμμετείχαν σε εργαστήριο που διοργάνωσε η αυστριακή Erste Bank με θέματα που δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική. Ο υπουργός Εξωτερικών της Κροατίας Γκόρνταν Γκρλιτς Ράντμαν κατήγγειλε ότι οι πέντε ακτιβίστριες «τέθηκαν υπό κράτηση χωρίς καμία εξήγηση και τους επιδόθηκε η απόφαση απέλασης». Ανακοίνωσε ότι η Κροατία θα επιδώσει διακοίνωση διαμαρτυρίας στην Σερβία και θα ενημερώσει τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Το σερβικό υπουργείο Εξωτερικών θεωρεί «ανάρμοστη» την αντίδραση της Κροατίας και υποστηρίζει ότι «οι υπήκοοι της αντιμετωπίστηκαν από τις αρμόδιες κρατικές αρχές στο Βελιγράδι σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες και την εθιμική διεθνή πρακτική».

Εξηγήσεις από το υπουργείο Εξωτερικών της Σερβίας ζήτησαν επίσης η Ρουμανία και η Αλβανία, μιας και πολίτες των χωρών αυτών βρίσκονται μεταξύ των δεκατριών απελαθέντων.

Την ανησυχία της για τις απελάσεις εξέφρασε η Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Εκφράζουμε την ανησυχία μας για το γεγονός ότι ειρηνικοί ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών, από τα κράτη μέλη της ΕΕ και την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, έχουν συλληφθεί και αργότερα τους ζητήθηκε από τις αρχές να εγκαταλείψουν τη Σερβία επειδή αποτελούν "κίνδυνο για την ασφάλεια"», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC) Γκιγιόμ Μερσιέ.

Η σερβική πολιτική ηγεσία, από τότε που ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις κατά της διαφθοράς, υποστηρίζει ότι «ξένοι πράκτορες» οργανώνουν «έγχρωμη επανάσταση» στη Σερβία με στόχο την ανατροπή του Αλεξάνταρ Βούτσιτς. Συχνά στο στόχαστρο βρίσκονται οι Κροάτες, όπως οι οχτώ φοιτητές από το Ζαγρεμπ που επισκέφτηκαν στις 30 Δεκεμβρίου του 2024 το Βελιγράδι για διασκέδαση και την επομένη οι φωτογραφίες τους από τις κάμερες στα σύνορα, όπως και οι φωτοτυπίες των διαβατηρίων τους, δημοσιεύτηκαν από τα καθεστωτικά ΜΜΕ και τα ταμπλόιντ όπου χαρακτηρίστηκαν υποκινητές των φοιτητικών διαδηλώσεων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

