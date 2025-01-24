Πώς η Κύπρος έφτασε στην 1η θέση της ΕΕ σε αναλογία αποχωρήσεων - αφίξεων μεταναστών

Την ανάγκη συνολικής διαχείρισης του μεταναστευτικού από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) τονίζει ο υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νικόλας Ιωαννίδης, υπογραμμίζοντας στο πλαίσιο αυτό πως η θέση σε ισχύ του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο θα αποτελέσει κορυφαία στιγμή της επερχόμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ (Ιανουάριο-Ιούλιο 2026).

Ο ίδιος προσβλέπει, μάλιστα, σε στενότερη και πιο αποτελεσματική συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά και τις υποστηρικτικές δηλώσεις του αρμόδιου Επιτρόπου Magnus Brunner στην Κύπρο.

Σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Κύπριος υφυπουργός Μετανάστευσης μιλάει ακόμη για τους αποτελεσματικούς χειρισμούς της κυπριακής κυβέρνησης, που έχουν οδηγήσει την Κυπριακή Δημοκρατία στην πρώτη θέση μεταξύ των 27 της ΕΕ σε αναλογία αποχωρήσεων - αφίξεων, αλλά και για τις προκλήσεις στη διαχείριση του ζητήματος, όπως οι παράτυπες μεταναστευτικές ροές από την Τουρκία μέσω των κατεχομένων.

Το τελευταίο είναι, μάλιστα, «ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα» που αντιμετωπίζει η Κύπρος, γι’ αυτό και υπογραμμίζει με έμφαση πως «η εργαλειοποίηση της μετανάστευσης από ξένους παράγοντες, μεταξύ άλλων μέσω παράτυπων ροών πέρα από την Πράσινη Γραμμή, δημιουργεί ζητήματα ασφάλειας». Εξηγεί, δε, πως η αντίδραση της Κύπρου σε αυτές τις προκλήσεις είναι και ευθυγραμμισμένη με τις αρχές της ΕΕ και περιλαμβάνει ενισχυμένους ελέγχους και εξορθολογισμό των διαδικασιών ασύλου.

Σκιαγραφώντας την εικόνα του μεταναστευτικού στην Κυπριακή Δημοκρατία, ο κ. Ιωαννίδης επισημαίνει πως για το 2024, οι αναχωρήσεις ξεπέρασαν τις 10.000, ενώ το ίδιο διάστημα οι νέες αιτήσεις ασύλου ήταν λιγότερες από 7.000, μειωμένες κατά 41% σε σχέση με έναν χρόνο πριν και λιγότερες ακόμη και από την περίοδο της πανδημίας. Με αφορμή, δε, τις πρόσφατες εξελίξεις στη Συρία επισημαίνει πως από τις 9 Δεκεμβρίου μέχρι σήμερα πάνω από 1000 άτομα έχουν αποσύρει τις αιτήσεις για διεθνή προστασία ή παραιτήθηκαν από το προσφυγικό ή/και το καθεστώς επικουρικής προστασίας, ενώ περίπου 500 Σύροι έχουν ήδη αναχωρήσει από την Κύπρο. Εκτιμά, μάλιστα, πως προϊόντος του χρόνου κι εφόσον επιτευχθεί σταθερότητα στη Συρία, θα αυξηθεί ο αριθμός των επαναπατρισθέντων.

Ο κ. Ιωαννίδης κάνει επίσης ειδική μνεία στη στενή συνεργασία της Κυπριακής Δημοκρατίας με τα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, τόσο για την καταπολέμηση των κυκλωμάτων διακίνησης όσο και για την εξασφάλιση δίκαιης κατανομής της ευθύνης, χαρακτηρίζει «πολύ καλή» την ελληνοκυπριακή συνεργασία στο μεταναστευτικό, ενώ για τη συνεργασία της ΕΕ με τρίτα κράτη στο εν λόγω ζήτημα σημειώνει πως θα πρέπει να προωθηθεί ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση, πάντα σε συμμόρφωση με το διεθνές και ενωσιακό δίκαιο.

Στην εφ’ όλης της ύλης συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Ιωαννίδης αναφέρεται ακόμη στην ένταση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής παρατηρώντας ότι δεν αφορά μόνο το μεταναστευτικό αλλά είναι θέμα ασφαλείας κι ως εκ τούτου απαιτείται συνεχής εγρήγορση και ετοιμότητα, αλλά και σε μια σειρά άλλα ζητήματα γύρω από το μεταναστευτικό.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της συνέντευξης:

Ποιοι είναι οι βασικοί πυλώνες διαχείρισης του μεταναστευτικού από την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και ποια η σημερινή εικόνα;

Σήμερα, η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας διαχειρίζεται το μεταναστευτικό στη βάση δύο βασικών πυλώνων πολιτικής: την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και τη βελτίωση του πλαισίου της νόμιμης μετανάστευσης. Σε ό,τι αφορά στην παράτυπη μετανάστευση, τα σημερινά δεδομένα δείχνουν ξεκάθαρα τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί από την Κυβέρνηση. Το 2024, οι αναχωρήσεις ξεπέρασαν τις 10.000 –είτε μέσω εθελούσιων επιστροφών είτε μέσω απελάσεων είτε μέσω μετεγκαταστάσεων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτοί οι αριθμοί κατατάσσουν τη χώρα μας στην πρώτη θέση ανάμεσα στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ σε αναλογία αποχωρήσεων σε σχέση με τις αφίξεις. Για το ίδιο διάστημα, οι νέες αιτήσεις ασύλου που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία Ασύλου του Υφυπουργείου μας ήταν λιγότερες από 7.000, συγκεκριμένα 6.769, σημειώνοντας μείωση κατά 41% σε σύγκριση με τις αιτήσεις που είχαν υποβληθεί το 2023, ενώ είναι περίπου το 1/3 σε σχέση με τις αιτήσεις που είχαν ληφθεί το 2022. Τονίζεται ακόμη ότι ο αριθμός αυτός είναι ο χαμηλότερος από το 2017, ενώ το 2024 είχαμε λιγότερες αιτήσεις ασύλου ακόμα και από την περίοδο της πανδημίας. Επιπρόσθετα, η μείωση στις αφίξεις είχε ως αποτέλεσμα να μειωθούν κατά πολύ οι διαμένοντες στα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Φιλοξενίας, αφού, αυτή τη στιγμή, υπάρχουν περίπου 900 άτομα που διαμένουν στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής Πουρνάρα και στα Κέντρα Φιλοξενίας σε Κοφίνου και Λίμνες.

Ως βασικό κράτος μέλος της ΕΕ και κράτος υποδοχής, η Κύπρος διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στο μεταναστευτικό πλαίσιο της ΕΕ. Πώς συνεργάζεται η Κυπριακή Δημοκρατία με άλλα κράτη μέλη για να εξασφαλίσει δίκαιη κατανομή της ευθύνης για τους αιτούντες άσυλο και τους μετανάστες; Επιπροσθέτως, διερευνώνται νέες πρωτοβουλίες ή στρατηγικές για την ενίσχυση της αλληλεγγύης και τη βελτίωση της συλλογικής απάντησης της ΕΕ στις μεταναστευτικές προκλήσεις;

Η Κύπρος, ως κράτος μέλος πρώτης γραμμής, έχει δεχθεί τα τελευταία χρόνια, λόγω και της ασταθούς πολιτικής κατάστασης γειτνιαζουσών χωρών, δυσανάλογες πιέσεις σε ό,τι αφορά στο μεταναστευτικό. Στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται για διαχείριση του μεταναστευτικού, η Κυπριακή Δημοκρατία συνεργάζεται στενά με άλλα κράτη μέλη, τόσο για την καταπολέμηση των κυκλωμάτων διακινητών όσο και για την εξασφάλιση δίκαιης κατανομής της ευθύνης, μέσω διαρθρωμένων μηχανισμών και προγραμμάτων, που προάγουν την αλληλεγγύη και την κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση. Πέραν της εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων με άλλα κράτη μέλη, η Κύπρος συμμετέχει σε άτυπες υπό-ομάδες και ομάδες εργασίας κρατών μελών, όπου ανταλλάζονται απόψεις και προωθούνται πολιτικές, οι οποίες αναμένεται να συμβάλουν στην καλύτερη διαχείριση του μεταναστευτικού. Ήδη, η ψήφιση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από τον Ιούλιο του 2026, αποτελεί ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ αναμένεται και η προώθηση περαιτέρω πρωτοβουλιών, καθώς επίσης και διεύρυνση των νομοθετικών ρυθμίσεων σε αυτό το πλαίσιο. Θεωρώ ότι εάν κάποιος εξετάσει την πορεία του μεταναστευτικού, στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, διαχρονικά, θα συμφωνήσει ότι το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα, αποδεικνύει την πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς την ενίσχυση της συλλογικότητας και της συνεκτικότητας στον τρόπο αντιμετώπισής του, καθώς επίσης και ως προς την ανάπτυξη πολύπλευρης και πολυεπίπεδης προσέγγισης, με στόχο αυτή να καταστεί ολιστική. Σε αυτό συνηγορεί η ανάπτυξη εργαλείων διαλειτουργικότητας μεταξύ των κρατών μελών σε τομείς που άπτονται του μεταναστευτικού και η αναγνώριση της εξωτερικής διάστασης του θέματος, στο πλαίσιο της οποίας λαμβάνονται πρωτοβουλίες για ανάπτυξη ή εμβάθυνση (ανάλογα με την περίπτωση) των σχέσεων της ΕΕ με τρίτες χώρες. Βεβαίως, στη στροφή της ΕΕ αναφορικά με το μεταναστευτικό έχουν συμβάλει Κυπριακή Δημοκρατία και Ελλάδα, οι οποίες έχουν δεχθεί τεράστιες μεταναστευτικές ροές τα τελευταία χρόνια και διαχρονικά ζητούσαν μεγαλύτερη στήριξη από τις Βρυξέλλες. Μετά και τις υποστηρικτικές δηλώσεις του Επιτρόπου Brunner κατά την παρουσία του στην Κύπρο, αναμένουμε στενότερη και πιο αποτελεσματική συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σε σχέση με τη συνεργασία της ΕΕ με τρίτα κράτη, σε σχέση με το μεταναστευτικό, πώς εξελίσσονται τα πράγματα;

Η συνεργασία της ΕΕ με τρίτα κράτη, σε σχέση με το μεταναστευτικό, έχει εξελιχθεί σε μια κρίσιμη διάσταση της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, ιδιαίτερα μετά τη ψήφιση του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και των λοιπών νομοθετημάτων που αναμένεται να προωθηθούν στο πλαίσιο αυτού. Πέραν των συμφωνιών επανεισδοχής που έχουν ήδη συναφθεί με κάποιες τρίτες χώρες και τα χρηματοδοτικά διαρθρωτικά μέσα τα οποία διατίθενται σε αυτές, αναπτύσσονται συνεχώς πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης ανθρώπων, τη διασφάλιση ασφαλών και νόμιμων οδών μετανάστευσης, τη διαχείριση των συνόρων και την ενίσχυση της ασφάλειας, καθώς επίσης και για τη βελτίωση των συνθηκών στις χώρες προέλευσης των μεταναστών. Φυσικά, οι συνεργασίες αυτές, αποτελούν μία συνεχώς εξελισσόμενη κατάσταση η οποία διασυνδέεται και με τις πολιτικές εξελίξεις, τις διεθνείς συνεργασίες, και άλλους επιμέρους παράγοντες στις χώρες αυτές. Πάγια θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ότι η συνεργασία της ΕΕ με τρίτα κράτη πρέπει να προωθηθεί, ούτως ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση σε σχέση με το μεταναστευτικό, πάντα σε συμμόρφωση με το διεθνές και ενωσιακό δίκαιο.

Σε διμερές επίπεδο υπάρχει ουσιαστική συνεργασία μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Ελλάδας στο μεταναστευτικό;

Υπάρχει πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών μας σε επίπεδο αρμόδιων Υπουργείων. Ήδη, με την ανάληψη των καθηκόντων μου η πρώτη επίσημη επίσκεψή μου ήταν στην Αθήνα, όπου μεταξύ άλλων είχα συναντήσεις με τον Υπουργό και την Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου της Ελληνικής Δημοκρατίας, καθώς επίσης και με τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας. Πέραν των εθνικών και ιστορικών δεσμών που συνδέουν τις χώρες μας, Ελλάδα και Κύπρος αντιμετωπίζουν κοινές μεταναστευτικές προκλήσεις και ως εκ τούτου ο συντονισμός των δύο χωρών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καθώς επίσης και η ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών, ενισχύει τις προσπάθειες και των δύο χωρών για αποτελεσματική διαχείριση του μεταναστευτικού.

Πώς οι πρόσφατες εξελίξεις στη Συρία επηρεάζουν την εικόνα του μεταναστευτικού στην Κύπρο; Σε πρόσφατη συνέντευξή σας δηλώσατε ότι έχει δημιουργηθεί μια σημαντική ροή Σύρων υπηκόων που προτίθενται να επαναπατριστούν. Υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία (αριθμοί) για τη μέχρι τώρα ροή των πραγμάτων; Θεωρείτε ότι είναι μια τάση που θα συνεχιστεί ή θα εξαρτηθεί εν πολλοίς από την επόμενη ημέρα στη Συρία;

Από τις 9 Δεκεμβρίου του 2024, οπότε και ξεκίνησε η ροή των Σύρων στα γραφεία του Υφυπουργείου, έχουμε ξεπεράσει τα 1000 άτομα που έχουν αποσύρει τις αιτήσεις για διεθνή προστασία ή παραιτήθηκαν από το προσφυγικό ή/και το καθεστώς επικουρικής προστασίας που τους είχε παραχωρηθεί. Περίπου 500 υπήκοοι Συρίας έχουν ήδη αναχωρήσει από την Κύπρο. Η κατάσταση είναι ρευστή στη Συρία και θεωρούμε ότι όσο περνά ο καιρός και εφόσον επιτευχθεί σταθερότητα στη χώρα, θα αυξηθεί ο αριθμός των ατόμων που θα επιχειρήσουν να επαναπατριστούν. Κάποιοι το είχαν ήδη πράξει ιδιωτικά από τις πρώτες μέρες. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι να υποστηρίζουμε και να διευκολύνουμε την προσπάθειά τους για επαναπατρισμό, εντάσσοντας αυτά τα άτομα στο σύστημα εθελούσιων επιστροφών, για να λαμβάνουν την χορηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με το αεροπορικό εισιτήριο. Υπάρχουν άτομα που επέστρεψαν στη Συρία από τον Λίβανο και από την Τουρκία. Εξάλλου, πριν ακόμα την πτώση του Άσαντ είχαν επιστρέψει μισό εκατομμύριο άτομα από διάφορες χώρες στη Συρία και άρα θεωρούμε πως είναι μία καλή συγκυρία για να επαναπατρίζονται οι Σύροι, μετά τον καταστροφικό εμφύλιο στη χώρα τους. Αξίζει ωστόσο να επισημάνουμε ότι η αναγκαστική επιστροφή στη Συρία δεν είναι δυνατή μέχρι να υπάρξει σταθερότητα και να διασαφηνιστούν οι συνθήκες που επικρατούν στη χώρα, ούτως ώστε να ληφθεί σχετική απόφαση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σας ανησυχεί -σε σχέση πάντα με το μεταναστευτικό- η συνεχιζόμενη ένταση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και ποια η στάση σας απέναντι στις εξελίξεις;

Η περιοχή μας είναι ταραγμένη. Στη Μέση Ανατολή βλέπουμε συνεχώς ένοπλες συρράξεις. Σίγουρα παρακολουθούμε τις εξελίξεις συνεχώς και στενά. Ο ρόλος της Κύπρου είναι σταθεροποιητικός στην περιοχή και γι’ αυτό το λόγο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας λαμβάνει τόσες πρωτοβουλίες με τους ηγέτες άλλων κρατών και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή. Στόχος μας είναι να έχουμε ρόλο στις εξελίξεις, ώστε να συμβάλλουμε είτε στην αποτροπή είτε στη διαχείριση των συγκρούσεων, για να αποφεύγονται κρίσεις στα γειτονικά μας κράτη, που οι συνέπειές τους θα είναι αρνητικές τόσο για την Κύπρο όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα άλλα κράτη της περιοχής. Η ένταση στην περιοχή δεν αφορά μόνο στο μεταναστευτικό, αλλά είναι και θέμα ασφάλειας, γι’ αυτό και απαιτείται συνεχής εγρήγορση και ετοιμότητα.

Δεδομένων των συνεχιζόμενων ανησυχιών σχετικά με την παράτυπη μετανάστευση, πώς ενισχύει η Κύπρος την ασφάλεια των συνόρων της διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι τα δικαιώματα των μεταναστών γίνονται σεβαστά κατά τη διαδικασία ασύλου;

Ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζει η Κύπρος είναι οι παράτυπες μεταναστευτικές ροές από την Τουρκία μέσω των κατεχομένων. Η Πράσινη Γραμμή, η οποία δεν είναι σύνορο και δημιουργήθηκε από την πολεμική κατοχή μέρους του νησιού μας από την Τουρκία, έχει γίνει κομβικό σημείο όσον αφορά τις παράτυπες διελεύσεις, την εμπορία προσώπων και τη λαθραία διακίνηση μεταναστών. Αυτή η ιδιάζουσα κατάσταση απαιτεί μια διαφοροποιημένη και σοβαρή αντιμετώπιση, η οποία θα πρέπει να ισορροπεί μεταξύ των ανησυχιών για την ασφάλεια και τα ζωτικά συμφέροντα του κράτους από τη μία πλευρά και των ανθρωπιστικών υποχρεώσεων από την άλλη. Η εργαλειοποίηση της μετανάστευσης από ξένους παράγοντες, μεταξύ άλλων μέσω παράτυπων ροών πέρα από την Πράσινη Γραμμή, δημιουργεί ζητήματα ασφάλειας. Η αντίδραση της Κύπρου σε αυτές τις προκλήσεις είναι και ευθυγραμμισμένη με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και περιλαμβάνει ενισχυμένους ελέγχους και εξορθολογισμό των διαδικασιών ασύλου. Μεταξύ άλλων, έχουμε ενισχύσει την επιτήρηση κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Kανονισμού για την Πράσινη Γραμμή. Τα μέτρα αυτά συμπληρώνονται από ναυτικές περιπολίες σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη την υποχρέωση προστασίας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα. Οι προσπάθειές μας επικεντρώνονται επίσης στη δίκαιη, αποτελεσματική και ταχεία επεξεργασία των αιτήσεων ασύλου για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διατηρώντας ταυτόχρονα την ακεραιότητα και τη βιωσιμότητα του συστήματος ασύλου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Παράλληλα, η Κυβέρνηση έχει επενδύσει στη δημιουργία νέων υποδομών, καθώς και την αναβάθμιση υφιστάμενων μέσω συγχρηματοδότησης από ευρωπαϊκά κονδύλια, οι οποίες εξασφαλίζουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για τους αιτούντες άσυλο. Τα έργα υποδομής διασφαλίζουν την πρόσβαση των αιτούντων άσυλο σε μέσα διαβίωσης που επιτρέπουν τη διατήρηση επαρκούς βιοτικού επιπέδου, κάτι το οποίο λειτουργεί αποτρεπτικά ως προς τη δημιουργία φαινομένων γκετοποίησης και εκδήλωσης παραβατικών συμπεριφορών εντός των αστικών κέντρων. Συνεπώς, η βελτίωση των υποδομών για την προσωρινή φιλοξενία των αιτούντων άσυλο συμβάλλει ουσιαστικά στην πιο αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

Πώς εξελίσσεται η προσπάθεια εφαρμογής της νέας μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ; Σε σχέση με την επερχόμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ (Ιανουάριο-Ιούλιο 2026), τι μπορούμε ν΄ αναμένουμε σε σχέση με τα δικά σας θέματα;

Θεωρώ ότι είμαστε σε καλό δρόμο, καθότι η Κύπρος ήδη εφαρμόζει ορισμένες προβλέψεις του Συμφώνου, ως αποτέλεσμα των επισταμένων προσπαθειών που καταβάλλονται για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Εξάλλου, για τα αποτελέσματα της μεταναστευτικής της πολιτικής η Κυπριακή Δημοκρατία έχει πάρει τα εύσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο υπάρχουν αρκετές δράσεις που πρέπει να προωθηθούν στο πλαίσιο εφαρμογής του Συμφώνου, κάτι για το οποίο εργαζόμαστε ήδη εντατικά. Επί του παρόντος, βρίσκονται σε εξέλιξη πολλά έργα αναβάθμισης των υποδομών υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών, έχει ολοκληρωθεί το Εθνικό Σχέδιο Δράσης σε συνεργασία με την ΕΕ, προωθούνται τροποποιήσεις νομοθεσιών και γίνονται προσπάθειες για περαιτέρω βελτίωση του συστήματος ασύλου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αναφορικά με τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ στο μεταναστευτικό, αναμένεται να προωθηθεί το θέμα των επιστροφών, το οποίο δεν περιορίζεται μόνο στο υπό συζήτηση νομοθετικό πλαίσιο, αλλά στοχεύει και στην προώθηση νέων λύσεων και στην ανάπτυξη στρατηγικών σχέσεων με τρίτες χώρες. Γενικότερα, για την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ θα αποτελέσει κορυφαία στιγμή η θέση σε ισχύ του Συμφώνου της ΕΕ για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Προς τούτο εργαζόμαστε και θα εργαστούμε σκληρά και μεθοδικά, καθώς αποτελεί διαχρονική μας θέση ότι ένα τόσο ακανθώδες ζήτημα θα πρέπει να τύχει συνολικής διαχείρισης από την ΕΕ.

Τέλος, υπό το πρίσμα των παγκόσμιων πολιτικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων, εκτιμάτε πως θα χρειαστούν μεταρρυθμίσεις ή/και νέες πολιτικές στο μεταναστευτικό τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο; Ποιον ρόλο μπορεί να διαδραματίσει η χώρα σας σε ευρύτερες διεθνείς προσπάθειες για τη διαχείριση της μετανάστευσης;

Η εμπειρία έχει αποδείξει ότι το μεταναστευτικό αποτελεί ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο φαινόμενο, που επηρεάζεται από διάφορες παραμέτρους και παράγοντες. Ως εκ τούτου παρακολουθούμε συνεχώς τις εξελίξεις για να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε κρίση. Η Κύπρος, ως ανέφερα και προηγουμένως, αποτελεί κράτος μέλος πρώτης γραμμής και ως τέτοιο διαθέτει σημαντική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης κρίσεων, συμπεριλαμβανομένων μεταναστευτικών προκλήσεων, την οποία ήδη μοιράζεται με άλλα κράτη μέλη στο πλαίσιο ανταλλαγής απόψεων και καλών πρακτικών. Επιπρόσθετα, ως χώρα, η Κύπρος έχει αποδείξει ότι αποτελεί παράγοντα σταθερότητας στην ταραχώδη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ήδη αξιοποιούμε τον ρόλο μας ως κράτος μέλος της ΕΕ για τη δημιουργία και εμβάθυνση, ανάλογα με την περίπτωση, των σχέσεων της ΕΕ με τρίτες χώρες της περιοχής μας, με τις οποίες διατηρούμε διαχρονικά καλές σχέσεις και οι οποίες θεωρούμε ότι μπορούν να συμβάλουν θετικά στη διαχείριση του μεταναστευτικού. Σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα κυβέρνηση της Κύπρου έχει λάβει πολλές πρωτοβουλίες, με στόχο τόσο την επίτευξη σταθερότητας στην περιοχή μας όσο και την πιο αποτελεσματική διαχείριση του μεταναστευτικού.

