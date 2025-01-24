ΗΠΑ: Νομοσχέδιο επιβάλλει στους γιατρούς να φροντίζουν τα νεογνά που «γεννιούνται ζωντανά» μετά από άμβλωση

Οι Ρεπουμπλικάνοι στη Βουλή των Αντιπροσώπων υιοθέτησαν σήμερα νομοσχέδιο που επιβάλλει στους γιατρούς να προσφέρουν κάθε φροντίδα στα νεογνά που «γεννιούνται ζωντανά» έπειτα από άμβλωση, ένα νομοσχέδιο το οποίο απέρριψαν οι Δημοκρατικοί επισημαίνοντας ότι υπάρχουν ήδη νομικές προβλέψεις για το θέμα.

Το νομοσχέδιο, που πρέπει τώρα να εγκριθεί από τη Γερουσία, επιβάλλει στους γιατρούς να προσφέρουν στα νεογνά «που γεννιούνται ζωντανά» έπειτα από άμβλωση «τον ίδιο βαθμό επαγγελματικής επάρκειας, φροντίδας και επιμέλειας» όπως σε κάθε νεογέννητο βρέφος.

Οι παραβάτες γιατροί θα κινδυνεύουν με πρόστιμα καθώς και με φυλάκιση έως πέντε χρόνια.

Οι Δημοκρατικοί απορρίπτουν τακτικά αντίστοιχα νομοσχέδια των Ρεπουμπλικάνων, εκτιμώντας ότι είναι περιττά, καθώς η αμερικανική νομοθεσία ήδη απαγορεύει στους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό να σκοτώνουν ή να παραμελούν ένα νεογνό.

«Στόχος του νομοσχεδίου είναι να στοχοθετηθούν και να εκφοβιστούν» οι γιατροί που κάνουν αμβλώσεις, κατήγγειλε ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Ντικ Ντάρμπιν.

Στην περίπτωση που ένα νεογνό δεν έχει καμία πιθανότητα επιβίωσης λόγω ιατρικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει, κάποιοι γονείς προτιμούν να αφιερώσουν τα λίγα λεπτά που διαθέτουν μαζί του κρατώντας το στην αγκαλιά τους αντί να το βλέπουν να υποβάλλεται σε «μάταιες» φροντίδες, εκτίμησε ο ίδιος.

Ένα τέτοιο νομοσχέδιο θα έστελνε στη φυλακή γιατρούς που σέβονται αυτή την επιλογή των γονιών, τόνισε ο Ντάρμπιν.

Παρά το γεγονός ότι αντίστοιχο νομοσχέδιο δεν εγκρίθηκε από τη Γερουσία την Τετάρτη, οι Ρεπουμπλικάνοι ήθελαν να δουν τους Δημοκρατικούς να ψηφίζουν δημόσια κατά ενός μέτρου το οποίο, όπως τονίζουν, έχει στόχο να καταπολεμήσει τις «παιδοκτονίες».

«Με τραγικό τρόπο οι Δημοκρατικοί στη Βουλή είναι αντίθετοι στο νομοσχέδιο, ψήφισαν υπέρ των παιδοκτονιών και επέλεξαν να αρνηθούν την παροχή ιατρικής φροντίδας σε νεογνά που κλαίνε στα χειρουργικά τραπέζια, δίνοντας μάχη για τη ζωή τους», δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Ρεπουμπλικάνος Μάικ Τζόνσον.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επαίρεται ότι στη διάρκεια της πρώτης του θητείας διόρισε τρεις συντηρητικούς δικαστές στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, οι οποίοι ψήφισαν τον Ιούνιο του 2022 υπέρ της ακύρωσης της ομοσπονδιακής προστασίας του δικαιώματος στην άμβλωση.

Έκτοτε περίπου 20 πολιτείες έχουν απαγορεύσει τις αμβλώσεις ή έχουν επιβάλει πολύ αυστηρούς περιορισμούς.

Κάποιες οργανώσεις ανησυχούν μπροστά στην προοπτική νέων επιθέσεων κατά του δικαιώματος στην άμβλωση μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με αυτές, η πρόσβαση στο χάπι της άμβλωσης βρίσκεται στο στόχαστρο των συντηρητικών.

Η μεγάλη πλειονότητα των αμβλώσεων στις ΗΠΑ πραγματοποιούνται προτού το έμβρυο να είναι βιώσιμο εκτός μήτρας: λιγότερες από το 1,3% γίνονται μετά την 21η εβδομάδα της κύησης, σύμφωνα με τα Αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.