Σεισμός 7,2 Ρίχτερ στην Ταϊβάν - Προειδοποίηση για τσουνάμι - Καταστροφές δείχνουν τα πρώτα βίντεο

Ισχυρός σεισμός, μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 9.44 πρωί της Κυριακής (ώρα Ελλάδας) 86 χιλιόμετρα ανατολικά της περιοχής Γιουτζίνγκ στην Ταϊβάν. Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της γεωλογικής υπηρεσίας των ΗΠΑ (USGS), το εστιακό βάθος είναι 10 χιλιόμετρα.

Τα πρώτα βίντεο και φωτογραφίες, δείχνουν σοβαρές καταστροφές τόσο σε κτίρια όσο και στο συγκοινωνιακό δίκτυο κοντά στο επίκεντρο του σεισμού. Έως στιγμής δεν υπάρχει ενημέρωση για θύματα.

Iσχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε και το Σάββατο στην Ταϊβάν.

7.2 magnitude earthquake strikes off east cost of Taiwan #earthquake pic.twitter.com/QlMx8Ul1yp

Taiwan earthquake, the chandelier in my home is shaking now.😱 pic.twitter.com/QxVobyrIOG