Στιγμές τρόμου στην Ταϊβάν: Μοτοσικλετιστές αιφνιδιάζονται από κατολίσθηση την ώρα του σεισμού – Βίντεο  

Στιγμές τρόμου έζησαν οι πολίτες της Ταϊβάν, από τον ισχυρότατο σεισμό που σημειώθηκε στα νότια της χώρας. Ο σεισμός σημειώθηκε στις 9.44 πρωί της Κυριακής (ώρα Ελλάδας) 86 χιλιόμετρα ανατολικά της περιοχής Γιουτζίνγκ στην Ταϊβάν, ενώ το αμερικανικό κέντρο προειδοποίησης τσουνάμι εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους 1 μέτρου.



Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από την ώρα του σεισμού, μοτοσικλετιστές αιφνιδιάζονται από κατολίσθηση, με αποτέλεσμα να κινδυνέψει η ζωή τους από πέτρες και ξεριζωμένα δέντρα.



Έως στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστή η κατάσταση της υγείας των μοτοσικλετιστών.



Earthquake in Taiwan!



📍 The horror moments of the earthquake in #Taiwan ) from the motorcycle camera 📹⬇️#Taiwan #earthquake #TaiwanEarthquake pic.twitter.com/P0Wr6XeJlI