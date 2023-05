Ταϊβάν: Πέθανε η τελευταία από τις γυναίκες που είχαν μετατραπεί σε σκλάβες του σεξ από τον ιαπωνικό στρατό

Η τελευταία γνωστή επιζώσα από τις γυναίκες που έπεσαν θύματα σεξουαλικής δουλείας από τον ιαπωνικό στρατό κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου πέθανε σε ηλικία 92 ετών, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών της Ταϊβάν, χαρακτηρίζοντας εκείνη την περίοδο «πληγή στην ιστορία της ανθρωπότητας».

Η τελευταία γνωστή επιζώσα, η «Μάμι» (σ.σ. «Γιαγιά»), πέθανε στις 10 Μαΐου, σε ηλικία 92 ετών.

Περισσότερες από 200.000 γυναίκες, κυρίως από τη Νότια Κορέα αλλά και από άλλες ασιατικές χώρες, χρησιμοποιήθηκαν ως σκλάβες του σεξ από τον ιαπωνικό στρατό, που τις αποκαλούσε «γυναίκες της ανακούφισης». Στην Ταϊβάν, η οποία ήταν υπό ιαπωνική διακυβέρνηση μεταξύ 1895-1945, περίπου 60 γυναίκες είχαν αναγνωριστεί ως επιζώσες, σύμφωνα με το Ίδρυμα Διάσωσης των Γυναικών της Ταϊπέι, ενός ιδρύματος που βοηθά τις γυναίκες θύματα σεξουαλικής βίας και πορνείας. Το ίδρυμα εκτιμά ωστόσο ότι ο πραγματικός αριθμός των γυναικών αυτών ξεπερνά τις 2.000 στο νησί.

