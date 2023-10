Ο τυφώνας Κόινου φέρνει ανέμους ισχύος «ρεκόρ» στην Ταϊβάν - Βίντεο Κόσμος 07:09, 05.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

4

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Πρόκειται για ταχύτητα που ισοδυναμεί με 342,7 χιλιόμετρα ανά ώρα - Οι αρχές της Ταϊβάν ανακοίνωσαν χθες πως θα ακυρώνονταν πάνω από 100 πτήσεις, διεθνείς και εσωτερικού, και έκλεισαν τα σχολεία