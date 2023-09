Ταϊβάν: «Χτυπάει» ο τυφώνας Χαϊκούι - Απομακρύνθηκαν σχεδόν 3.000 άνθρωποι Κόσμος 07:03, 03.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

5

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Το υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε πως πάνω από 2.800 πολίτες απομακρύνθηκαν από επτά πόλεις στη νήσο, κυρίως στην ορεινή κομητεία Χουάλιεν.