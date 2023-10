Κούβα: 3 νεκροί, ανάμεσά τους 2 πυροσβέστες στην κατάρρευση ακινήτου στην παλιά Αβάνα Κόσμος 05:25, 05.10.2023 linkedin

Τα δυο μέλη του πυροσβεστικού σώματος, 40χρονη και 23χρονος, έχασαν τη ζωή τους όταν πήγαν να βοηθήσουν να απομακρυνθούν οι ένοικοι έπειτα από μια πρώτη μερική κατάρρευση, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών