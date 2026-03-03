Τα σενάρια, οι αναλύσεις και οι ανησυχίες της Αθήνας

Της Δώρας Αντωνίου

Η προοπτική μιας παρατεταμένης πολεμικής σύγκρουσης και το ενδεχόμενο διάχυσης της κρίσεως στην ευρύτερη περιοχή είναι τα δύο ενδεχόμενα που προκαλούν ανησυχία στην Αθήνα. Η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και γίνεται επεξεργασία διαφόρων σεναρίων, όσον αφορά πιθανές προκλήσεις που ενδέχεται να ανακύψουν.

Η απόφαση της Αθήνας χθες για αποστολή στην Κύπρο δύο φρεγατών και τεσσάρων μαχητικών αεροσκαφών F-16, η οποία, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, ήρθε σε ανταπόκριση αιτήματος της κυπριακής πλευράς μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη, καταδεικνύει ότι η πιθανότητα να αντιμετωπίσει η Κύπρος μια πιο σοβαρή απειλή αξιολογείται ως υπαρκτή. Παράλληλα, η ελληνική πλευρά επιδιώκει να δείξει ότι η παρουσία της χώρας μας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή δεν είναι ένα λεκτικό σχήμα, αλλά έχει περιεχόμενο επί του πεδίου.

Οι προτεραιότητες της Αθήνας σε σχέση με την εξελισσόμενη κρίση είναι πολύ συγκεκριμένες:

Στην κορυφή βρίσκεται η μέριμνα για του Έλληνες που βρίσκονται στο Ιράν και στις χώρες της Μέσης Ανατολής . Χθες ο πρωθυπουργός είχε τηλεδιάσκεψη με τους επικεφαλής των διπλωματικών αρχών, καθώς είναι κρίσιμο να διασφαλιστεί ότι υπάρχει συνεχής μέριμνα για την ασφάλειά τους και τη διευκόλυνση σε τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά λεπτή όσο παραμένει σε ισχύ η απαγόρευση πτήσεων, με την κυβέρνηση να διαβεβαιώνει ότι μόλις αρθούν οι περιορισμοί υπάρχει ετοιμότητα για τον άμεσο επαναπατρισμό όσων το επιθυμούν.

Τα ζητήματα ασφάλειας, όσον αφορά τη φύλαξη ευαίσθητων στόχων . Έχουν ληφθεί αυξημένα μέτρα φύλαξης, ενώ χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι «δεν υπάρχει λόγος να δημιουργούμε μία αίσθηση μεγαλύτερου κινδύνου στους πολίτες», ενώ αναφερόμενος στη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, τόνισε ότι «συζητήθηκαν όσα έπρεπε να συζητηθούν και από εκεί και πέρα βέβαια, επειδή είναι πολύ κρίσιμη η κατάσταση συνολικά, παρακολουθούμε και ειδικά τα αρμόδια υπουργεία παρακολουθούν κάθε εξέλιξη.

Το ενδεχόμενο παρατεταμένης κρίσης προκαλεί ανησυχία για πιθανές αυξήσεις στις τιμές αγαθών, αρχής γενομένης από το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, που μπορούν αλυσιδωτά να επηρεάσουν όλη την αγορά. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι στην κυβέρνηση δίνουν μεγάλη βαρύτητα στους ελέγχους στην αγορά, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα αισχροκέρδειας και αδικαιολόγητων αυξήσεων τις τιμές των καυσίμων.Μάλιστα, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι στον προϋπολογισμό υπάρχει πρόβλεψη για σενάριο αύξησης της τιμής αργού πετρελαίου, αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπάρχουν περιθώρια παρέμβασης σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Ωστόσο, η προοπτική αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων δεν μπορεί να αγνοηθεί, ιδιαίτερα εάν αποδειχθεί ότι μπορεί να κρίση να διαρκέσει αρκετά. Τα πλήγματα σε διυλιστήρια ή σημεία εξόρυξης, το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, ο αποκλεισμός πλοίων που δραστηριοποιούνται στη μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου, διαμορφώνουν μια δύσκολη εξίσωση, που μπορεί να επιφέρει σημαντικές αυξήσεις εάν η κρίση παραταθεί. Και η εμπειρία έχει δείξει ότι η αύξηση στις τιμές των καυσίμων επιφέρει αύξηση στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και αυτή μεταφράζεται σε γενικευμένη αύξηση στις τιμές αγαθών και υπηρεσιών. Ένα σενάριο πολύ κακό.

Στην κυβέρνηση αναλύουν τα δεδομένα και παραμένουν σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τους εταίρους της Ε.Ε.. Ο πρωθυπουργός δήλωσε χθες ανοιχτός σε συναντήσεις με όσους πολιτικούς αρχηγούς το επιθυμούν για ενημέρωση για τις εξελίξεις, με την αρχή να γίνεται στις 12 σήμερα με τον κ. Ανδρουλάκη. Παράλληλα, για τον καλύτερο συντονισμό και την καλύτερη διαχείριση της κατάστασης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μεταβαίνει σήμερα στην Κύπρο.

