Ιράν: Θα πυρπολήσουμε οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να διασχίσει το Στενό του Ορμούζ

Κορυφαίος αξιωματούχος των Φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν δήλωσε ότι το Στενό του Ορμούζ έχει κλείσει και ότι οι ιρανικές δυνάμεις θα εξαπολύσουν επίθεση εναντίον οποιουδήποτε πλοίου επιχειρήσει να περάσει από το Στενό του Ορμούζ.

Πρόκειται για την πιο σαφή απειλή από την Τεχεράνη αφότου οι ιρανικές αρχές ενημέρωσαν το Σάββατο ότι κλείνουν το Στενό του Ορμούζ – μια θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας μεταξύ του Ιράν και του Ομάν, απ’ όπου περνά περίπου το 20% του πετρελαίου που καταναλώνεται παγκοσμίως.

«Το Στενό (του Ορμούζ) είναι κλειστό. Εάν οποιοιδήποτε επιχειρήσουν να περάσουν, οι ήρωες των Φρουρών της Επανάστασης και το Πολεμικό Ναυτικό θα βάλουν φωτιά σε αυτά τα πλοία», δήλωσε ο στρατηγός Εμπραχίμ Τζαμπαρί σε μήνυμα που μεταδόθηκε από την ιρανική τηλεόραση.

Η θαλάσσια οδός συνδέει τις χώρες της Μέσης Ανατολής με τη μεγαλύτερη παραγωγή πετρελαίου (Σαουδική Αραβία, Ιράν, Ιράκ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) με τον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα.

Οι «Φρουροί της Επανάστασης» ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι ένα δεξαμενόπλοιο καυσίμων καιγόταν στο Στενό του Ορμούζ μετά από πλήγμα που δέχθηκε από δύο drones. Πρόκειται για είδηση που μεταδώθηκε από ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων.

