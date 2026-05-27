117 τα εργαστήρια συμβουλευτικής της ΔΥΠΑ τον Ιούνιο

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) συνεχίζει τα εργαστήρια ομαδικής συμβουλευτικής σε όλη την Ελλάδα και τον Ιούνιο, με στόχο την ενίσχυση των πολιτών που αναζητούν εργασία ή επιθυμούν να αλλάξουν επαγγελματική πορεία, προετοιμάζοντάς τους για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Τον Ιούνιο θα πραγματοποιηθούν συνολικά 117 εργαστήρια: 95 διά ζώσης σε 69 ΚΠΑ2 και 22 διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας e-Εργαστήρια.

Θεματικές ενότητες

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εξειδικευμένα εργαστήρια από εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ, σε θεματικές ενότητες όπως:

Πώς να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό;

Πώς να προετοιμαστώ σωστά για μία συνέντευξη;

Από την ιδέα στην πράξη: τα βήματα μίας επιτυχημένης επιχειρηματικής προσπάθειας.

Πώς να σχεδιάσω το επιχειρηματικό μου σχέδιο;

Τα κοινωνικά δίκτυα στην αναζήτηση εργασίας.

Εμπλουτίζω το βιογραφικό μου με δεξιότητες - γνωριμία με το ESCO.

Κοινωνική επιχειρηματικότητα και Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία.

Business Model Canvas: σχεδίασε τη δική σου επιχείρηση σε 9 κινήσεις.

Δημιουργώ την προσωπική μου περιγραφή - αναδεικνύω την επαγγελματική μου ιστορία.

Η ψηφιακή επιχείρηση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης (Digital First).

Η ανθεκτικότητα ως δεξιότητα προσαρμογής στο εργασιακό περιβάλλον.

Αξιοποιώ την Τεχνητή Νοημοσύνη στη δημιουργία βιογραφικού.

Διά ζώσης εργαστήρια

Η διάρκεια είναι 3 ώρες.

Ώρα έναρξης από 09:00 έως 11:00, ανάλογα με το ΚΠΑ2.

Η υλοποίηση γίνεται από εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή, αποστέλλοντας e-mail με τα στοιχεία επικοινωνίας τους στη διεύθυνση του ΚΠΑ2 στο οποίο πραγματοποιείται το εργαστήριο.

Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας, με βάση την ημερομηνία αποστολής της αίτησης. Η συμμετοχή επιβεβαιώνεται με σχετικό e-mail από το ΚΠΑ2.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να δουν το πρόγραμμα των διά ζώσης εργαστηρίων εδώ.

Διαδικτυακά e-Εργαστήρια

Για τα 22 διαδικτυακά e-Εργαστήρια, διάρκειας 2 ωρών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν το πρόγραμμα με τις θεματικές και να δηλώσουν συμμετοχή στη διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/workshops

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων συμμετοχής (έως 50 άτομα) και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων ανά εργαστήριο.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε περισσότερα από ένα εργαστήρια, εφόσον το επιθυμούν.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.dypa.gov.gr.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

